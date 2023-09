Metro w Warszawie. Gdzie i kiedy będzie dojeżdżać podziemna kolej? Poznaliśmy plany rozbudowy całej sieci

Warto podkreślić, że całość opracowania poznaliśmy dzięki Michałowi Stankiewiczowi, który wystąpił do stołecznego ratusza z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Jest to ogromny dokument, który zawiera także takie informacje jak przewidywane potoki pasażerskie dla każdej linii, opisy planowanych stacji przesiadkowych, etapowanie dla budowania każdej linii. Dzisiaj, w pierwszej kolejności, przyjrzymy się zamieszczonym w opracowaniu mapom dotyczącym docelowego kształtu planowanej sieci metra, podziału na linie oraz etapowaniu ich powstawania. Każdą z map można też znaleźć w galerii poniżej.

Co dalej? Przenosimy się do roku 2029

Z dokumentu, co istotne, dowiadujemy się że zbudowanie pierwszego odcinka linii M3, tj. od Stadionu Narodowego do stacji Gocław jest już przesądzone. Uwzględnienie tego warunku było dla przygotowującej studium firmy ILF warunkiem koniecznym. Urzędnicy liczą, że w przyszłym roku gotowe będą dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej. Póki co trwa impas w tej sprawie. Przypomnijmy, że środki na M3 obiecał również rząd. Jeśli wszystko poszłoby po myśli ratusza to w 2024 roku możemy się spodziewać przetargu w formule „Projektuj + Buduj”. To nie jest jednak przesądzone.

ILF

Za wariant optymistyczny należy jednak przyjąć opracowanie dotyczące etapowania budowy. Znajdziemy tam bowiem mapę z planem rozbudowy do 2029 roku. Oprócz wspomnianego przesądzonego odcinka linii M3 znajduje się tam fragment linii M4 od Ronda Daszyńskiego (stacja przesiadkowa z M2) do Wilanowa. Co ciekawe, jak pisaliśmy niedawno tutaj, w budżecie są już zapisy pt. „prace przygotowawcze i analizy eksploatacji linii metra M4”. Odrębnym tematem jest na ile jest to data realna. Warto jednak skupić się na tym, że to odcinek planowany do realizacji jako pierwszy poza zatwierdzonym odcinkiem M3.