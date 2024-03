Radni przekażą pieniądze na czwartą linię metra w Warszawie. Kiedy ruszą pierwsze prace przygotowawcze?

Ruszają pracę nad kolejną linią metra

Rada miasta 14 marca 2024 przegłosuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2024-2050. W przypadku IV linii metra pieniądze pojawią się w latach 2025-2028 (najwięcej w 2027 roku). Łącznie przewidzianych zostało na ten 56 milionów złotych. Jak dowiadujemy się, z dokumentów zamieszczonych przez radnych dotyczy to I etapu prac przedprojektowych. Metro Warszawskie zapowiada, że jest gotowe do tego by wystartować z przetargiem na prace przedprojektowe.

Nieco ponad rok temu prezydent Rafał Trzaskowski prezentując docelową sieć pięciu linii dla Warszawy wspominał o tym, że chciałby, żeby prace toczyły się jednocześnie nad trzecią i czwartą linią. Gdy ostatnio zapytałem o to podczas konferencji prasowej, na której podpisano umowę na projektowanie linii M3, gospodarz miasta mówił, że pierwsze prace już się toczą. Prawdopodobnie musiał mieć na myśli uzgodnienia z radnymi dotyczące finansowania i przygotowanie do przetargu, bo ten pierwszy dopiero przed nami. - Jeśli na najbliższej sesji zostaną przeznaczone środki, to do końca marca możemy ogłosić postępowanie przetargowe na prace przygotowawcze. Nasze własne służby pracują nad tym od wielu miesięcy. Mamy przygotowane materiały, znamy przebieg z analizy rozwoju sieci metra - mówił portalowi transport-publiczny.pl Dariusz Kostaniak, wiceprezes Metra Warszawskiego ds. inwestycji.