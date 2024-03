Czym jest metrobus?

Metrobus, czy mniej spektakularnie szybka komunikacja autobusowa, to trasy czy linie autobusowe kursujące po wydzielonych fizycznie trasach. Nie ma prawa wjechać na nie żaden inny pojazd. Może poza pojazdami uprzywilejowanymi, ale to kwestia fizycznych możliwości, bo jeśli tor jazdy mieści jeden autobus to taki pojazd mógłby się zablokować. Nie ma na pasach dla metrobusów aut elektrycznych, taksówek ani innych samochodów. Kursują jak najdłuższe autobusy i w wysokiej częstotliwości zbliżonej do metra. Chodzi oczywiście o przewiezienie dużej liczby pasażerów na obłożonych trasach.

W przypadku Białołęki chodzi oczywiście o dowiezienie ludzi chociażby do metra czy innego transportu umożliwiającego połączenie z centrum, a w zasadzie to po prostu z resztą miasta. Ta dzielnica Warszawy dziś bowiem cierpi. Białołęka nie ma dostępu do metra. W kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku Rafał Trzaskowski obiecywał jednak przedłużenie linii M1 do tej dzielnicy. Mieszkańcy próbowali go zresztą rozliczyć z tej obietnicy, o czym pisaliśmy tutaj. Ostatecznie z pomysłu się wycofano, a na Białołękę w przyszłości ma dojechać do dzielnicy linia M4 i przedłużenie linii M2. To jednak melodia przyszłości.