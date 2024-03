Magdalena Biejat: Warszawa zasługuje na to, żeby wreszcie zacząć planować z głową

TRANSPORT PUBLICZNY

K.J.: Zwróciłem właśnie uwagę na to, że mówiła Pani, że jeździ rowerem m.in. do pracy i zastanawiam się, jak Pani ocenia trasę np. do Senatu z Pani okolicy, czyli Pragi-Północ.

Magdalena Biejat, kandydatka na prezydenta Warszawy: Autobusem. Jeżdżę dużo komunikacją miejską, choć po mieście wolę poruszać się rowerem, bo mam mało okazji do ruchu. A w komunikacji mogę też popracować - te kilkadziesiąt minut dziennie w autobusie czy tramwaju to czas na przejrzenie maili albo kontakt ze sztabem. To też wiele okazji do porozmawiania z mieszkańcami miasta.

Podobnych miejsc w Warszawie jest naprawdę sporo - zakłada się, że rowerzyści są odważni, sprawni i niczego się nie boją, albo wymusza się kolizję pomiędzy nimi a pieszymi. Szczególnie widać to na Placu Trzech Krzyży, przez który przejeżdżam, wracając do domu. Tutaj nowo wybudowana ścieżka poprowadzona jest w taki sposób, że rowerzyści wchodzą w kolizję pieszymi, i to dwukrotnie. Podobna sytuacja ma miejsce na Bemowie - zbyt wąsko wytyczony ciąg pieszo-rowerowy sprawia, że rowerzyści wpadają na osoby czekające na przystanku przy ul. Lazurowej. Miasto ciągle popełnia te same błędy. Nie dziwmy się zatem wzajemnej irytacji pieszych i rowerzystów, jeśli całe miasto jest tak zbudowane, żebyśmy się ciągle na siebie wpadali.

Do pracy jeżdżę przez Most Śląsko-Dąbrowski i to zawsze było dla mnie spore wyzwanie. Mówię o tym również z perspektywy mamy dzieci, które też poruszają się po mieście na rowerze. Ten most to tylko jedno z wielu miejsc, które jest niebezpieczne, w którym jest ciężko się zmieścić na chodniku jednocześnie pieszym i rowerzystom. Wielu rowerzystów, nawet dorosłych, boi się jeździć jezdnią, bo jest tam bardzo wysoki krawężnik, a obok pędzące samochody, tramwaje, autobusy.

Jeśli mowa o komunikacji zbiorowej, to jestem przede wszystkim jej użytkowniczką. Rozmawiamy z wieloma ekspertami, którzy z nami współpracują. Nie chodzi o to, żeby zrezygnować z linii na Gocław. Trzeba ją jednak zaprojektować w taki sposób, żeby ona rzeczywiście była opłacalna i żeby pasowała do potrzeb mieszkańców. Dziś wiemy, że miasto nie ma analiz wykazujących sens tego projektu, żaden ekspert się pod nim nie podpisze. Upór prezydenta Trzaskowskiego w tej sprawie jest dla mnie niezrozumiały.

K.J.: Poznaliśmy już Pani pomysł na rozwój transportu publicznego w stolicy. Ciekawi mnie jedna kwestia. Jest Pani przeciwna trzeciej linii metra, a prezydent Trzaskowski podpisał umowę na jej projektowanie. Moje pytanie - zostaje Pani prezydentem Warszawy: co zrobić z trzecią linią metra? Ta umowa jest już podpisana i co robimy po zakończeniu projektowania? Odpuszczamy ten projekt?

Nie będziemy pokazywać linii metra rysowanych palcem po mapie tylko po to, żeby ładnie to wyglądało na obrazku. Mówimy o tym, jak widzimy mobilność - musi ona uwzględniać metro, tramwaje, autobusy i ruch pieszo-rowerowy, a także sieć połączeń kolejowych. W taki sposób, żeby tworzyły zintegrowany system. W tym momencie mamy konkretny zarys planu, jak to zrobić. Szczegóły przedstawimy, jak wejdziemy do ratusza i zapoznamy się z analizami.

Ludzie nie będą wybierali podróży linią M3, jeśli wreszcie pojawi się tramwaj na Gocław - jako prezydentka zrobię wszystko, żeby to się wydarzyło. M3 w obecnym kształcie prowadzi kompletnie nie tam, gdzie są potoki pasażerskie ludzi, którzy chcą się dostać do centrum. Gocław zasługuje na połączenie bezpośrednio z centrum bez dwóch przesiadek. Jesteśmy w stanie to osiągnąć, nie mam w tej sprawie wątpliwości. Przez sposób zarządzania miastem prezydenta Trzaskowskiego będzie się to niestety wiązało z dodatkowymi kosztami przeprojektowania tej linii.

Dlatego zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Wawra, Ursusa i innych dzielnic położonych dalej od centrum, mogli podróżować koleją zintegrowaną z pozostałymi częściami systemu transportowego. Strategicznie ustawione stacje roweru Veturilo, parkingi rowerowe, dojazd autobusowy do linii kolejowych - to tylko zarys naszego programu dla transportu w Warszawie. Chcemy doprowadzić tramwaj tam, gdzie dzisiaj go nie ma. Transport szynowy jest najmniej zawodny i najszybszy, a tramwaje możemy budować dużo szybciej i taniej niż metro.

Druga sprawa - zadbanie o to, żeby przy każdej stacji metra była stacja Veturilo. Trzecia rzecz - wydłużenie działania metra w nocy i w weekendy, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Chcemy usunąć bramki w metrze. Mamy trzy postulaty usprawniające funkcjonowanie metra. Jeden to właśnie likwidacja bramek w metrze, bo dziś to głównie bezsensowna przeszkoda dla uczciwych pasażerów, którzy się przy tych bramkach tłoczą. Podróżujący na gapę i tak zjeżdżają na peron windą.

To, że ktoś ma samochód, nie znaczy jeszcze, że go używa na co dzień. Chodzi o to, żeby mieszkańcy zamiast samochodu chcieli wybierać transport publiczny. W niektórych miejscach to już działa, przyznaje to też ratusz. To choćby buspas na Puławskiej, o który tak długo prosili mieszkańcy. Kiedy został wreszcie wytyczony okazało się, że bardzo dużo osób wybrało autobus. A stało się tak dlatego, że autobus stał się na tej trasie bardziej przewidywalnym środkiem transportu, po prostu przestał stać w korkach.

K.J.: Z danych ratusza wynika, że 57% niepieszych podróży w Warszawie odbywa się komunikacją miejską. Ale niemal każdy warszawiak ma samochód. Tak sprawę stawia np. Tobiasz Bocheński. Jak mówi, musi brać tych ludzi pod uwagę. Około 30% warszawiaków korzysta co najmniej trzy razy w tygodniu z samochodu. No i teraz, jak to wszystko pogodzić?

Niestety miasto nadal jest budowane i organizowane pod samochody i to jest bardzo uciążliwe. To także kwestia bezpieczeństwa - zwłaszcza wtedy, gdy nie da się przejść przez ulicę na światłach za jednym zamachem, a to bardzo częsty problem. Musimy zacząć projektować miasto w taki sposób, żeby dało się w nim dobrze i bezpiecznie żyć.

Oczywiście w różnych sytuacjach mieszkańcy będą woleli wybrać samochód. Czy to osoby z niepełnosprawnością ruchową, czy kiedy trzeba będzie przewieźć coś większego - to jest jasne. Zależy nam jednak na tym, żeby budować taki system mobilności, w którym samochód przestanie być domyślnym środkiem transportu, bo będzie miał tańszą i szybszą alternatywę. Wszyscy na tym skorzystamy.

BEZPIECZEŃSTWO

O problemie bezpieczeństwa na ulicach Warszawy jest ostatnio głośno w związku ze śmiercią Lizy, zgwałconej na ul. Żurawiej. Miasto ma na bezpieczeństwo swoich mieszkańców realny wpływ, choćby poprzez sprawną Straż Miejską. Od lat ta służba jest niedoinwestowana. Potrzebujemy zwiększyć obsadę, obecnie mamy około 300 wakatów. Żeby to zmienić, żeby Straż Miejska była atrakcyjnym pracodawcą, konieczne są podwyżki. Potrzebna jest też akcja zachęcająca kobiety do wstępowania do Straży Miejskiej. Większa obecność kobiet w służbach mundurowych pomogłaby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa - bo to kobiety właśnie czują się bardziej zagrożone w przestrzeni publicznej, zwłaszcza po zmroku.

Kolejna rzecz to ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu. Dzisiaj mieszkanie w okolicy nocnego sklepu to często hałas, awantury, rozbite butelki i szkło. Nie spotkałam jeszcze nikogo, a rozmawiam z mieszkańcami dużo, kto by uważał, że to jest zły pomysł. Chcemy to zrobić stopniowo - najpierw pilotaż w Śródmieściu, a następnie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. To działa już w Krakowie, Olsztynie, w kilkuset gminach w całej Polsce.

POLITYKA MIESZKANIOWA

Na Pradze naprawdę wkurza mnie liczba pustostanów. Irytuje mnie też brak dostępu do toalety, czy do centralnego ogrzewania w wielu lokalach należących do miasta. W sprawie pustostanów sporo już się zmieniło, w dużej mierze dzięki urzędnikom, którzy bardzo ciężko nad tym pracowali i tę pracę bardzo doceniam. Natomiast miasto cały czas zasłania się roszczeniami, mimo że po niedawnych zmianach prawa już nie powinno. W Warszawie brakuje mieszkań, kolejki są gigantyczne - trzeba robić wszystko, żeby te pustostany zagospodarować.

J.P.: 1500 zł - tyle trzeba płacić miesięcznie za wynajem pokoju w Warszawie. Kilka tygodni temu studenci Uniwersytetu Warszawskiego napisali głośny list do władz UW, że za moment studiowanie w Warszawie będzie możliwe tylko dla bogatych. To nie jest tylko problem studentów, a wielu ludzi, którzy zarabiają np. najniższą krajową, którzy dopiero przeprowadzają się do Warszawy, zaczynają tutaj pracę. Co zrobić, żeby zmienić tę sytuację?

Kiedy niszczeją te pustostany - na Pradze to są całe kamienice - to niszczeje po prostu przestrzeń publiczna. Zabite deskami witryny straszą na reprezentacyjnych ulicach dzielnicy - poza estetyką ma to też wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Pierwsza sprawa to zadbanie, by w szybszym tempie remontować i przywracać na rynek mieszkaniowy pustostany. To przyspieszyło pod koniec kadencji, ale nadal dzieje się zbyt wolno. W Warszawie jest około 10 tysięcy pustostanów należących do miasta. Pewnie nie wszystkie nadają się do wyremontowania, ale znaczna część tak. One powinny jak najszybciej wrócić do zasobu miasta i trafić do mieszkańców.

Absolutnie podstawową sprawą jest doprowadzenie do tego, żeby miasto zaczęło na serio budować mieszkania. W latach 2018-2023 Warszawa wybudowała mniej mieszkań miejskich niż Szczecin. To jest, delikatnie rzecz mówiąc, mało ambitne. Pani wiceprezydent Machnowska-Góra chwali się, że miasto wydało w czasie całej kadencji około 270 milionów złotych na inwestycje mieszkaniowe. To są śmieszne pieniądze w skali budżetu miasta, które tylko w tym roku wyda na swoje funkcjonowanie ponad 27 miliardów.