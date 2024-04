Wybory samorządowe 2024 już 7 kwietnia. Najważniejsze informacje dla wyborców. Kto może głosować w Warszawie?

Karty do głosowania w wyborach 2024

Poradnik wyborczy

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania tuż przed samymi wyborami, warto nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Na wydanie decyzji urząd ma 5 dni.

Warto sprawdzić czy jest się ujętym we właściwym stałym obwodzie głosowania, za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji lub aplikacji mobilnej mObywatel. Tu możesz sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wszyscy, którzy w poprzednich wyborach (do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania (jednorazowe dopisanie do spisu wyborców), a nie są zameldowani na pobyt stały w Warszawie - aby móc tu głosować muszą złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

7 kwietnia 2024 odbędą się wybory samorządowe . W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych głosowanie odbędzie się tylko w miejscu stałego zameldowania . Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Na kogo będziemy oddawać swój głos?

Godziny głosowania 7 kwietnia 2024

Głosować będzie można od godz. 7.00 do godz. 21.00. Wyjątek stanowi głosowanie w obwodach odrębnych – utworzonych w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie może się ono zakończyć najwcześniej o godzinie 18.00, jeśli wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców, w danym obwodzie oddadzą swój głos.

Karty do głosowania w wyborach 2024

W wyborach do Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy oraz do sejmiku województwa mazowieckiego znak „X” można postawić w kratce przy nazwisku kandydata tylko z jednej listy znajdującej się na karcie do głosowania.