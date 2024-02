Nowe linie tramwajowe w Warszawie. Kiedy tramwaj na Gagarina i Kasprzaka?

- Mamy konkretne plany, które realizujemy po kolei. Absolutny priorytet ma budowa tramwaju na Wilanów. Niedługo wejdziemy z pracami na ulicę Rakowiecką. Myślę, że do tych prac przystąpimy w ciągu najbliższych miesięcy. Niedługo oddajemy też tramwaj na Kasprzaka. Później będziemy realizowali kolejne projekty inwestycyjne. Konieczny jest też tramwaj na Białołękę. Wkrótce przetarg na projektowanie, a następnie ocenimy możliwości finansowe miasta (w sprawie budowy - red.) - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Co z nowymi liniami tramwajowymi w Warszawie? Na ukończeniu jest kilka inwestycji. Linia na Kasprzaka - zostanie oddana przed terminem. Pierwszy etap linii do Wilanowa, mocno opóźniony względem umowy, będzie gotowy przed majówką. Równocześnie prezydent zapowiada kolejne inwestycje. Część z nich była obiecywana od dawna.

Kiedy nowe linie tramwajowe?

Jak powiedział dziennikarzom Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich, najszybciej otwarta zostanie linia na Kasprzaka. Tam tramwaje powinny wyjechać już 5 marca. Z kolei na Wolskiej otwarcia należy się spodziewać 25 marca. - To przed terminem - zapewnił rzecznik. Na początku pojadą tędy cztery linie.

10 (Górczewska - Wyścigi),

11 (Nowe Bemowo - plac Narutowicza)

26

27.

Dwie ostatnie będą początkowo jeździły objazdem do ulicy Skierniewickiej i z powrotem do Wolskiej. Po 25 marca Wolską będą jeździły tramwaje trzech linii: 13, 26 i 27.

Gorzej wygląda kwestia z linią do Wilanowa. Pierwszy odcinek, na ul. Gagarina, miał zostać otwarty w styczniu. Teraz usłyszeliśmy o nowych terminach. - Wykonawca twardo deklaruje – 30 kwietnia oddanie tramwaju do ulicy Gagarina i 31 sierpnia oddanie całego tramwaju do Wilanowa wraz z jezdnią zachodnią. Takie terminy nam podano, także w obecności prezydenta Trzaskowskiego. Będziemy wyciągać konsekwencje, także finansowe, jeżeli te rzeczy nie nastąpią - powiedział Bartelski zapytany przez transport-publiczny.pl.