Miasto odda wartościową działkę przy Metrze Wilanowska. Dlaczego? W planach jest tu kolejna stacja metra

Miasto zamienia się działkami

Działkę na Zawadach wyceniono na 20,7 miliona złotych, a tę przy stacji metra Wilanowska na 58 milionów złotych. Stąd kwota dopłaty. Transakcja i oddanie działki spowoduje między innymi konieczność ustanowienia nowej drogi zapewniającej dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Co ciekawe, Wydział Architektury i Budownictwa Mokotowa pozytywnie zaopiniował przebieg zaproponowanej drogi, ale już Zarząd Transportu Miejskiej zgłosił szereg uwag do projektu. Wskazał, że będzie miało to negatywne konsekwencje dla funkcjonowania pętli autobusowej Metro Wilanowska oraz parkingu "Parkuj i Jedź" Metro Wilanowska. - Jesteśmy też otwarci na dalszą współpracę z przyszłym właścicielem nieruchomości. Praktyka pokazuje, że możliwe jest łączenie planowanych inwestycji biurowych oraz mieszkaniowych z infrastrukturą komunikacji miejskiej, zwłaszcza metra - powiedział Jakub Leduchowski portalowi tvnwarszawa.pl

Miała być stacja metra, ale będzie przesunięta?

Ryzyka i potencjalne szanse

Jednakże są też potencjalne pozytywy takiej sytuacji. Być może spowoduje to konieczność przesunięcia przyszłej stacji metra np. w osi ulicy Pejzażowej. Dotychczas planowane przesiadki pomiędzy liniami M1 i M4 oceniano dość sceptycznie, a stacja miała przechodzić pod ul. Puławską.

ILF

Z jednej strony wyjścia projektowano tam, gdzie dziś jest parking, a z drugiej w rejonie przystanków tramwajowych. Stwarza to szanse by stację stworzyć nieco inaczej, być może wygodniej niż zakładano pierwotnie. Jest oczywiście również ryzyko, że stacja zostanie odsunięta od tej istniejącej już na pierwszej linii. Najważniejsze to uniknąć błędów chociażby ze stacji Świętokrzyska, czyli stworzenia wąskiego i mało wygodnego połączenia między dwiema liniami. To będzie bardzo ważna stacja przesiadkowa między liniami M1 i M4, a zatem wydaje się, że dopracowanie jej detali powinno mieć dla miasta priorytet. Oddanie wspomnianej działki budzi tak duże emocje właśnie dlatego, że budzi wątpliwości co do planowania przestrzennego i przyszłych inwestycji komunikacyjnych.