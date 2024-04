Mieszkańcy przeciwko inwestycji dewelopera na ul. Lądowej. Nowy "dom" 180 cm od sąsiednich balkonów

Tuż przy Łazienkach Królewskich, w cichej i spokojnej okolicy, trwa zażarty spór. Na małym kawałku ziemi deweloper próbuję postawić budynek. To zresztą nie pierwsze podejście inwestora do tego pomysłu. Poprzednie zakończyło się niepowodzeniem, więc... zmieniono charakter planowanego "domu". Mieszkańcy sąsiedniego budynku są przerażeni wizją wiecznego mroku i proszą nas o pomoc. Tymczasem deweloper nie chce odpowiadać na pytania.

Próbują zbudować na ul. Lądowej od kilku lat

Temat powraca do nas po kilku latach, ale warto opisać tło historyczne. W latach 30. XX wieku przy ul. Belwederskiej, nieopodal Łazienek Królewskich powstało osiedle dla pracowników ZUS. Rozległe, modernistyczne bryły stoją tam do dziś. Na furtce możemy znaleźć tabliczkę z informacją, że mieszkał tam prof. Jan Zachwatowicz, jeden z odbudowujących stolicę po II wojnie światowej. W latach 70. tuż obok, przy ul. Lądowej 1/3 dołożono nieduży budynek z wielkiej płyty. Pomiędzy nimi jest kawałek terenu, kilka drzew, trawnik, brama, stoi zazwyczaj jeden samochód. W tym miejscu spółka L3 Development chce zmieścić jeszcze jeden budynek. Jak?

W wyniku reprywatyzacji przed laty działka trafiła na rynek. Opowiadający nam o tym społecznicy, mają zresztą wątpliwości co do procesu reprywatyzacyjnego dla tej działki. Od kilku lat na tym terenie budować chce powołana specjalnie do tej inwestycji spółka L3 Development. O poprzednim podejściu pisaliśmy szczegółowo tutaj. W KRS jako zarząd tejże spółki widnieją dwie osoby: Witold Bezmienow oraz Sylwia Bezmienow. Z Panem Witoldem udało nam się porozmawiać, do czego jeszcze wrócimy. Niestety nie odpowiedział na nasze pytania przesłane pocztą elektroniczną. Spółka nie ma strony internetowej, a zatem to deweloper, którego nie odnajdziemy w sieci, a stara się zbudować w pobliżu Łazienek Królewskich dom oznaczony w decyzji o warunkach zabudowy jako... zabudowa jednorodzinna.

Decyzja o warunkach zabudowy

- Problem w tym, że tu w okolicy, a nawet powiem więcej w odległości jakichś czterech kilometrów, nie ma żadnej zabudowy jednorodzinnej, domów jednorodzinnych. Wcześniej deweloper próbował zbudować tutaj coś na podstawie decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej, ale ten wniosek miał masę błędów. Odwoływaliśmy się do wojewody i ten pomysł został zablokowany - opowiada mi jeden z rozmówców i okolicznych mieszkańców. Jak podkreśla, późniejsza zmiana decyzji o warunkach zabudowy nawet ułatwiła zadanie inwestorowi, ponieważ teraz tylko jeden budynek jest stroną w postępowaniu. Wspomniany "bloczek" z wielkiej płyty o adresie ul. Lądowa 1/3. Poniżej fotografia okolicy. Po lewej stronie budynek ul. Lądowa 1/3, po prawej Belwederska 36/38, pomiędzy nimi ma zmieścić się jeszcze jeden dom. Krzystof Jedynak Zaprojektowany budynek, który chce wybudować L3 Development ma posiadać cztery balkony, cztery tarasy i cztery łazienki. Powierzchnia garażu podziemnego pozwala na zaparkowanie pięciu samochodów osobowych lub dwóch autobusów - słyszę. Wydaje się, że to jednak dość dużo jak na dom jednorodzinny. - Warto podkreślić, że od 2017 roku wydano kilka decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – zarówno dla budynku wielorodzinnego jak i jednorodzinnego. Oba budynki mają zbliżone gabaryty w zakresie wysokości i szerokości elewacji jak i powierzchni. Różni są tylko projektanci. Procedura poprzedzająca uzyskanie pozwolenia na budowę zawiera wyraźne uchybienia, np. w dokumentacji geologicznej napisano o planowanym domu wielorodzinnym, mimo, że sprawa dotyczy budynku jednorodzinnego. Nie mamy wiedzy czy procedura budowlana podlegała jakiejś kontroli - mówi mi kolejna osoba ze strony lokalnej społeczności zainteresowana sprawą.

Życie w półmroku

Mieszkańcy budynku przy ul. Lądowej 1/3 są wręcz przerażeni wizją nowych sąsiadów. Z dokumentów, które nam przedstawili wynika, że nowy budynek miałby się znaleźć w strefie niemalże wiecznego półmroku. Bardzo ograniczony dostęp do światła to jedno, a drugie to fakt, że od balkonów tego budynku nową inwestycję dzieliłoby zaledwie 180 cm. Budynki mają bowiem dzielić trzy metry, ale nie licząc wystających na 120 cm balkonów. Dodatkowo mieszkańcy sąsiedniego budynku, pod adresem Belwederska 36/38, zostali pozbawieni możliwości złożenia odwołania, bo nie zostali uznani za stronę postępowania. Byli nią wcześniej podczas procedowania inwestycji jako zabudowy wielorodzinnej. 180 cm od widocznych balkonów ma już być nowy budynek Krzystof Jedynak

Zaburzy reguły ładu przestrzennego i historyczną wizję?

Ich zdaniem budynek zepsuje modernistyczne założenie osiedla, które powstało tu w latach 30. Mówili tak kilka lat temu i podtrzymują swoje zdanie. Uważają też, że przy procedowaniu inwestycji popełniono rażące błędy. Jako jeden z dowodów przedstawiają opinię urbanistyczną autorstwa profesora Piotra Lorensa, członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Stołecznego Warszawy, inżyniera, architekta, urbanisty, związanego też Politechniką Gdańską. Jak wskazuje Lorens, we wnioskach do liczącej 12 stron opinii, zabudowa nieruchomości przy ul. Lądowej 3 narusza istniejący porządek urbanistyczny w sposób rażący.

- Proponowane rozwiązania architektoniczne planowanej zabudowy w sposób drastyczny naruszają reguły ładu przestrzennego, w tym w szczególności kompozycji urbanistycznej orz walory historyczno-kulturowe obszaru (...) brak jest możliwości uznania przedmiotowej działki za samodzielną działkę budowlaną z uwagi na brak możliwości ustalenia odległości od zabudowy sąsiadującej w kontekście braku zapisów odnoszących się do zabudowy śródmiejskiej (...) wątpliwości budzi zasadność wydania decyzji o warunkach zabydowy w obecnym kształcie i jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa - stwierdza w swojej opinii na temat proponowanej przy ul. Lądowej 3 inwestycji. Widok z balkonu przy ul. Lądowej 1/3. W przestrzeń pomiędzy budynkami L3 Development chce zmieścić jeszcze jeden dom. Krzystof Jedynak

Deweloper nie chcę zabierać głosu

Udało nam się skontaktować ze wspomnianym Witoldem Bezmienowem. I chociaż wskazał możliwy adres kontaktowy, by przekazać pytania dotyczące inwestycji, to zadeklarował, że na 99% nie udzieli na nie odpowiedzi. Zarzucał nam stronniczość chociaż, jak tłumaczyłem, chciałbym aby obie strony miały możliwość wypowiedzenia się tekście, który powstaje. Pan Bezmienow sugerował też nieznajomość tematu z naszej strony chociaż sam sugerował, że poprzednia koncepcja zakończyła się niepowodzeniem przez zmiany... w studium. Pomimo, że studium dla Warszawy obowiązuje niezmiennie od 2006 roku. Później stwierdził, że chodziło o przepisy dotyczące zabudowy śródmiejskiej. Poniżej pytania, które skierowaliśmy do L3 Development:

Na jakim etapie obecnie jest planowana inwestycja? Jakie toczy się dla niej postępowanie?

Dlaczego nie można odnaleźć strony internetowej spółki L3 develompent? W jaki sposób miałaby być prowadzona sprzedaż mieszkań?

Jaką wysokość ma mieć budynek planowany przy ul. Lądowej?

Wspomniał Pan, że poprzedni projekt nie został zrealizowany, w związku ze zmianą przepisów dotyczącą zabudowy śródmiejskiej. Jednakowoż zgodnie z przepisami prawa, projekty inwestycyjne rozpatrywane są na podstawie przepisów obowiązujących w czasie rozpoczynania się postępowania. Mieszkańcy, którzy byli stroną poprzedniego postępowania, twierdzą, że poprzednia koncepcja zakończyła się u wojewody ze względu na zbyt dużą liczbę błędów, które nie zostały uzupełnione lub poprawione. Jaki był bezpośredni powód wstrzymania ówczesnej inwestycji planowanej jako zabudowa wielorodzinna?

Skąd decyzja o zmianie z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną?

Czy to prawda, że mieszkańcom bloku przy ul. Lądowej 1/3 zaoferowano środki na remont elewacji budynku w zamian za zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec L3 Development?

Jak odniosą się Państwo do opinii profesora Lorensa, który wskazuje, że brak jest możliwości uznania przedmiotowej działki za samodzielną działkę budowlaną z uwagi na brak możliwości ustalenia odległości od zabudowy sąsiadującej w kontekście braku zapisów odnoszących się do zabudowy śródmiejskiej?

Jak mówi jeden z naszych rozmówców, architekt realizujący wiele inwestycji w Warszawie, zgodnie z przepisami prawa, projekty inwestycyjne rozpatrywane są na podstawie przepisów obowiązujących w czasie rozpoczynania się postępowania. Tłumaczenie Bezmienowa, że projekt zatrzymano przez regulacje o strefie śródmiejskiej uchwalone w trakcie procesu, jest jego zdaniem w tym przypadku pozbawione sensu. To także mieszkańcy poinformowali nas, że zaoferowano środki na remont elewacji budynku przy ul. Lądowej 1/3 w zamian za zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec L3 Development. Co ciekawe jeszcze w 2021 roku przedstawicielka L3 Development z nami rozmawiała i mówiła, że ze wspólnotą przy ul. Lądowej 1/3 udało się dojść do porozumienia. Spółka zobowiązała się wówczas, według deklaracji, do wyremontowania elewacji budynku. Teraz jednak mieszkańcy mówią nam co innego. A raczej, jakimi warunkami miało być to obwarowane. Jak słyszymy, obecnie sprawa ponownie trafiła, po odwołaniu mieszkańców budynku przy ul. Lądowej 1/3, do wojewody. Nie wiadomo czy budynek w tym miejscu powstanie, ale okoliczni mieszkańcy są pełni obaw z tym związanych.

