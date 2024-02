Magdalena Biejat. Kim jest kandydatka na prezydenta Warszawy? Wiek, wykształcenie, majątek

Kim jest Magdalena Biejat? Wiek, pochodzenie, wykształcenie

Magdalena Biejat - kariera polityczna

Od 2015 roku jest członkinią partii Razem. Od 2022 r. współprzewodnicząca Lewicy Razem. W 2018 r. bez powodzenia kandydowała do Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z list KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. bezskutecznie kandydowała z ramienia koalicji Lewica Razem. Posłanka na Sejm IX kadencji (2019-2023), członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Od 2023 r. senatorka XI kadencji. Magdalena Biejat poinformowała 14 lutego 2024, że będzie ubiegała się o urząd prezydenta m.st. Warszawy.

Oświadczenie majątkowe Magdaleny Biejat

Magdalena Biejat - życie prywatne

Program wyborczy Magdaleny Biejat

15 lutego Magdalena Biejat była gościem Radia ZET. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim powiedziała, że nie jest za tym, aby komunikacja miejska w Warszawie była darmowa. - To, co jest potrzebne, to rozwijanie transportu w takim kierunku, aby był on dostosowany do potrzeb mieszkańców i łatwo dostępny. Jak najwięcej buspasów dla autobusów. To jest najprostszy sposób, aby poprawić komunikację miejską tam, gdzie ona naprawdę szwankuje - powiedziała kandydatka Lewicy na prezydenta Warszawy.