Choć nie prowadzi niemal żadnej kampanii to zbiera bardzo pozytywne recenzje za swoje występy w debatach przedwyborczych. O urząd prezydenta Warszawy ubiega się już po raz drugi. Kim jest, jakie ma wykształcenie, jak przebiegała jego kariera polityczna i co obiecuje mieszkańcom stolicy? Zapraszamy na sylwetkę Przemysława Wiplera.

Przemysław Wipler - wiek, pochodzenie, wykształcenie

Obecny poseł Konfederacji urodził się 15 lipca 1978 roku w Piekarach Śląskich. Jego ojciec pracował jako górnik, rodzice jednak się rozwieli kiedy był nastolatkiem i wyjechał z mamą do Gdyni. Tam ukończył III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP, a jako świeżo upieczony maturzysta w 1997 roku przyjechał do Warszawy. Rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2002 roku. W czasie studiów był szefem samorządu studentów na swoim wydziale. Podczas jednej z debat powiedział o sobie: całego świata obywatel, ale z wyboru warszawiak. Od 1999 do 2001 był redaktorem „Najwyższego Czasu!" - pisma związanego ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego. Podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS, pisząc pracę doktorską na temat komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. W 2023 odmówiono mu nadania stopnia doktora nauk prawnych na jej podstawie. Był prezesem Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Republikańskiej, w latach 2013–2015 prezes Stowarzyszenia „Republikanie”, zajmował się także działalnością związaną z wizerunkiem orz lobbingiem.

Kariera polityczna

Po raz pierwszy wystartował w wyborach 2002 roku i próbował zostać radnym Warszawy. Był to komitet wyborczy Julii Pitery. Trzy lata później, w wyborach parlamentarnych w 2005 roku, bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. PiS wygrał wówczas wybory w Polsce i objął władze w karju. W 2010 został prezesem Ruchu 10 Kwietnia. Ponownie w wyborach wystartował w 2011 roku, ponownie były to wybory parlamentarne, zdobył mandat posła z listy PiS. W listopadzie tego samego roku wstąpił do tej partii, a odszedł z niej po niecałych dwóch latach - w czerwcu 2013. Kilka miesięcy później dołączył do stronnictwa związanego Januszem Korwin-Mikkem oraz partii Kongres Nowej Prawicy.

W styczniu 2015 wraz z Korwin-Mikkem ogłosili powstanie nowej partii KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. Po nieudanych wyborach do parlamentu jesienią tego roku (partia nie przekroczyła progu 5%) wycofał się z polityki. W 2023 ponownie wystartował w wyborach parlamentarnych i otrzymał mandat jako kandydat z... Torunia.

Oświadczenie majątkowe Przemysława Wiplera

W oświadczeniu majątkowym opublikowanym na stronie Sejmu Przemysław Wipler oświadczył, że posiada: nieco ponad 3 miliony złotych oszczędności,

15 tysięcy euro,

dom o powierzchni 301 m. kw (wartość 4,5 mln zł), mieszkanie o powierzchni 71,81 m.kw. (wartość ok. 1,7 mln zł), mieszkanie o powierzchni 68,79 m.kw. (wartość ok. 1,7 mln zł), nabyta w przetargu działka o powierzchni 1971 m.kw. (współwłasność małżeńska) nabyta od gminy w 2021 roku warta ok. 2,3 mln zł,

posiada dwa samochody Audi Q7 z 2017 roku, kilka dzieł sztuki, kilka zegarków wartych co najmniej 10 tysięcy złotych, a także rower warty ponad tę kwotę.

W dochodach Przemysław Wipler wskazał swoją działalność gospodarczą pod nazwą Wipler Doradztwo Przemysław Wipler, która po wznowieniu działalności w grudniu 2023 zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wcześniej m.in. lobbingiem i doradztwem. Uzyskał z niej przychód 4,3 mln zł, a dochód 1,25 mln zł. Ponadto uzyskał 556 tysięcy złotych z tytułu komplementariusza spółki. Ciekawostką jest, że udzielił pożyczki znanemu aktorowi, Tomaszowi Karolakowi, w wysokości 30 tys. złotych, która znalazła się w jego oświadczeniu maajątkowym.

Przemysław Wipler - życie prywatne

Przemysław Wipler ma pięcioro dzieci. Trzy córki i dwóch synów, najmłodsze przyszło na świat w 2014 roku. Jego córka Marta w aktualnych wyborach po raz pierwszy także próbuje swoich sił na scenie politycznej. Wystartowała do sejmiku województwa mazowieckiego z list komitetu Konferedacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Deklaruje się jako kibic Legii Warszawa. Kojarzony jest z wydarzeniami, do których doszło w 2013 w nocy na ulicy Mazowieckiej. Wipler miał interweniować w sprawie innej osoby, co do której policjanci prowadzili czynności.

Twierdził, że w odpowiedzi został zaatakowany przez policjantów. Ci z kolei tłumaczyli, że to poseł był agresywny i ich zaatakował. Jak tłumaczył Przemysław Wipler, wyszedł na miasto świętować z przyjaciółmi informacje o zajściu w ciąże przez swoją żonę. Chociaż nie przyznał się do winy i zarzucanych mu czynów do sąd zdecydował, że był winny i skazał go na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby oraz grzywnę w wysokości 10 000 zł, a także zobowiązany do przeproszenia pokrzywdzonych. Nie było apelacji.

Program wyborczy Przemysława Wiplera

Obecny poseł Konfederacji nie jest obecny w terenie tak mocno jak Magdalena Biejat, Rafał Trzaskowski czy Tobiasz Bocheński. Nie spotyka się regularnie z dziennikarzami i mieszkańcami. Niektórzy mówili nawet, że nie prowadzi kampanii, a przynajmniej tradycyjnej kampanii w terenie. Pojawia się jednak w debatach przedwyborczych, za występy w których, zbierał pozytywne recenzje. Deklarował się tam m.in. jako zwolennik CPK i zabudowy Okęcia pod nową uporządkowaną dzielnicę mieszkaniową, zwolennik rozwoju sieci warszawskiego metra i transportu publicznego, ale nie przy jednoczesnym ograniczaniu ruchu samochodów prywatnych.

Zwracał uwagę na potrzebę uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których brakuje w Warszawie, a jednocześnie blokuje to rozwój miasta i stwarza przestrzeń do budowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Jak wskazuje, wydawanie ich przez urzędników stwarza pole do korupcji. Jest zwolennikiem bonu edukacyjnego, który miałby pozwolić decydować rodzicom do jakiej szkoły posyłają dzieci. Zwraca jednak uwagę, że wiele zmian, które należy wykonać jest do zmiany na poziomie władzy centralnej. Nie jest zwolennikiem nocnej prohibicji w Warszawie, żartował nawet, że kojarzy się z prohibicją tak jak Rafał Trzaskowski z ciężką pracą.

Wideo Dziennik Bałtycki. Śmigus-dyngus na rynku w Chojnicach