Wybory samorządowe w Warszawie. Gdzie są kandydaci na prezydenta stolicy? Mniej niż dwa miesiące do wyborów i tylko trójka chętnych

54 dni, czyli mniej niż dwa miesiące pozostają do 7 kwietnia. To wówczas odbędą się wybory samorządowe. Tymczasem w poniedziałek 12 lutego, kiedy powstaje ten tekst, oficjalnie znanych jest tylko dwóch kandydatów na prezydenta Warszawy. To będzie na pewno bardzo krótka kampania, a czy też przy okazji jedna z najdziwniejszych? Kto może namieszać, napsuć krwi faworytowi i jakie nazwiska są na giełdzie potencjalnych kandydatek i kandydatów na prezydenta stolicy?

Powtórka z rozrywki, czyli PO vs PiS?

Urzędujący prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Tobiasz Bocheński, były wojewoda mazowiecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Tak póki co wygląda wyścig o urząd prezydenta Warszawy. Co by nie mówić - ubogo. W 2018 roku o urząd walczyło z kolei wyjątkowo wielu kandydatów, bo aż czternastu. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu poznamy kandydatkę Lewicy (wszystko wskazuje, że będzie to Magdalena Biejat). Tak mówią chociażby przedstawiciele partii Razem. Trwają ostatnie rozmowy z partnerami wcześniej zawartego przymierza Miasto Jest Nasze i właśnie Razem. (Aktualizacja: we wtorek w okolicach południa przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, powiedziała w studiu PAP: "KKW Lewica wystawia kandydatkę na prezydenta (Warszawy) Magdalenę Biejat. Oczywiście ze wsparciem także (stowarzyszenie) Miasto Jest Nasze i innych ruchów miejskich i stowarzyszeń." Oficjalne ogłoszenie kandydatki ma odbyć się w środę).

Aktywiści miejscy, ustami Jana Mencwela, wcześniej zapowiadali chęć zbudowania szerokiego porozumienia na wybory samorządowe. To niezbędne przede wszystkim, żeby wprowadzić przedstawicieli do rady miasta. Tam realny próg wyborczy będzie znacznie wyższy niż 5%. W niektórych okręgach może sięgnąć nawet 15-16% mówił nam obecny radny Lewicy, Marek Szolc. Czasu jednak jest mało, a od 2 tygodni od ogłoszenia wspólnego startu Miasto Jest Nasze i Partii Razem (aż do teraz) nie udało się dopiąć nazwiska osoby, która stanie w szranki z Bocheńskim i Trzaskowskim.

Czy zwłoka Lewicy to korzyść dla Prezydenta Trzaskowskiego?

Warszawa uważana jest za miasto bardzo liberalne, bastion Platformy Obywatelskiej, ale też pełne osób o progresywnych poglądach. W październikowych wyborach do sejmu PO zdobyło tu 43% głosów, PiS 20,14%, a Lewica ok. 13%. Sondaże jednak wskazują, że Rafał Trzaskowski może ponownie wygrać w pierwszej turze. Zatem zwłoka w wystawieniu progresywnego, lewicowego, kandydata działa najbardziej na korzyść Trzaskowskiego. To jemu głosy może odebrać potencjalnie obecna wicemarszałek Senatu - Magdalena Biejat. Przeskoczenie Tobiasza Bocheńskiego mimo wszystko wydaje się zadaniem trudnym. Niemniej dla obojga sukcesem może być doprowadzenie do drugiej tury w Warszawie.

Swojego kandydata w najbliższych dniach ma też przedstawić Konfederacja. Jak mówi nam rzecznik Konfederacji, Wojciech Machulski, kandydat został już nawet wybrany, ale trwa jeszcze rejestracja w PKW komitetu wyborczego. W najbliższych dniach ogłoszą go oficjalnie. Czy wyprzedzą Lewicę? Byłoby to spore zaskoczenie, ale na zdobycie lepszego wyniku niż kandydatka (lub kandydat) Lewicy raczej nie mają co liczyć. Największą zagadką jest chyba jednak Trzecia Droga. Trudno znaleźć nawet osoby odpowiedzialne za lokalne struktury, z którymi można porozmawiać na ten temat jak w przypadku innych ugrupowań.

Będzie mało o problemach Warszawy?

- Mamy kandydata, który w moim przekonaniu jest osobą, która opinii publicznej powinna zostać przedstawiona. Natomiast, czy tak będzie? Zobaczymy - mówiła Joanna Mucha pod koniec stycznia. Nadal nie ma kandydatki ani kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta chociaż nieoficjalnie mówi się o Adrianie Porowskiej, która (jak słyszymy nieoficjalnie) potwierdziła, że wystartuje w wyborach samorządowych, ale nie powiedziała czy powalczy o urząd gospodarza stolicy czy też np. o mandat w radzie miasta.

Wybory samorządowe w Warszawie to też w dużej mierze kwestia prestiżowa. O kandydatach do przejęcia władzy w stolicy mówi się w całej Polsce, to duża ekspozycja nazwiska i wizerunku kandydata. Tym razem czasu jest jednak mało i być może trzeba jednak postawić właśnie na znane nazwisko. To jednak rodzi obawę o kampanię, która nie będzie skupiona na problemach Warszawy, a przeniesieniu lokalnie problemów polityki krajowej. Tymczasem kluczowe wydają się do poruszenia takie kwestie jak: rozwój transportu publicznego, jego finansowanie i kierunki inwestycyjne,

funkcjonowanie straży miejskiej (niedofinansowanie),

problemy mieszkaniowe, gigantyczne ceny nieruchomości i wynajmu,

polityka drogowa i parkingowa,

polityka przestrzenna miasta, przygotowanie Warszawy do dalszej zabudowy - jak wskazuje Rada Warszawy do 2050 roku może być niezbędne wybudowanie 137 tysięcy nowych mieszkań.

Dodajmy, że w poniedziałek 12 lutego minął termin rejestrowania komitetów wyborczych. Prawo do tego, żeby zgłosić swoją kandydatkę lub kandydata na urząd prezydenta miasta, przysługuje temu komitetowi wyborczemu, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. Jeszcze przed nowym rokiem padały liczne zapowiedzi, że w styczniu będą znani pretendenci w wyścigu o stolicę. W połowie lutego do obecnego szefa warszawskiego ratusza dołączył tylko jeden. A my nadal czekamy.

