Nowy podział na okręgi wyborcze w Warszawie. Sąd odrzucił trzy protesty w tej sprawie. Czy mniejsze komitety są dyskryminowane?

Kontrowersje wokół nowych okręgów do Rady Warszawy

W najbliższych wyborach przede wszystkim zwiększono liczbę okręgów wyborczych z 9 do 10, a to przełożyło się na pięć okręgów z pięcioma mandatami dla radnych. Dotąd było pięć większych okręgów (dwa ośmio- i trzy siedmiomandatowe), a teraz będą dwa (jeden ośmio- i jeden siedmiomandatowy). Jak wskazują eksperci w małych, pięciomandatowych, okręgach faktyczny próg, umożliwiający uzyskanie stanowiska radnego, może dobijać nawet do 15-16%. Nowy podział na okręgi w Warszawie prezentuje się następująco:

Trzy skargi na nowy podział stolicy

Kontrowersje budzi chociażby przyłączanie Włoch do Ursynowa i Wilanowa, a także odrębny okręg dla Białołęki. - Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby robić osobny okręg na Białołęce, nie ma żadnego uzasadnienia łączenia Targówka z Pragą Północ, nie ma żadnego uzasadnienia dla robienia pięciomandatowego okręgu z Wawra, Wesołej i Rembertowa. To są po prostu fantazje komisarza - mówił radny Lewicy Marek Szolc po decyzji komisarza wyborczego. Na tę decyzję wpłynęły łącznie trzy skargi: Nowej Lewicy, Miasto Jest Nasze oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął zażalenia, ale nie przychylił się do argumentów ich autorów. Radny Marek Szolc w rozmowie z nami mówi, że obawia się, iż takie okręgi mogą zabetonować rade miasta. Sąd z kolei argumentował, że zmiany demograficzne, które zaszły w Warszawie pozwalają na zmianę okręgów wyborczych, w tym na takie jakie wprowadzono.- Szanuję to rozstrzygnięcie, ale absolutnie się z nim nie zgadzam. Mniejsze komitety mają teraz dużo trudniejszą sytuację, żeby wprowadzić przedstawicieli do rady miasta. Nie chcę mówić, że to nielegalne, ale bardzo trudna sytuacja - mówi Szolc.

Zwraca też uwagę na proporcjonalność wyborów. - Co by się działo, gdyby taka sytuacja wystąpiła w wyborach parlamentarnych? Wyobraźmy sobie, że przy poparciu znacznie powyżej progu wyborczego komitet nie wprowadził nikogo do parlamentu. W wyborach samorządowych jest to wręcz normalne - stwierdza radny.