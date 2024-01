Wybory na prezydenta Warszawy. Kto zmierzy się z Trzaskowskim? Miasto Jest Nasze i Partia Razem ze wspólnym "Marzeniem o Warszawie"

Kto zostanie nowym prezydentem Warszawy? Aktywiści z Miasto Jest Nasze i Partia Razem zadeklarowali wspólny start do wyborów samorządowych w stolicy. Nadal nie poznaliśmy jednak nazwiska kandydata na prezydenta stolicy. Czasu jest mało, bo wybory już 7 kwietnia.

Wybory samorządowe w Warszawie - Partia Razem i Miasto Jest Nasze ze wspólną listą

Alternatywą dla duopolu PiS i PO w Warszawie ma być ogłoszony dziś wspólny start Partii Razem i stowarzyszenia Miasto Jest Nasze z programem "Marzenie o Warszawie". Przedstawiciele obu środowisk przedstawili dzisiaj najważniejsze założenia programu. Jak czytamy w nim, zobowiązują się dążyć do tego, by Warszawa stała się w końcu miastem: stawiającym na pierwszym planie potrzeby mieszkańców i ich jakość życia,

traktującym zieleń i przyrodę jako kluczowy zasób i chroni go,

zapewaniającym wysokiej jakości transport publiczny pomiędzy dzielnicami,

w którym mieszkania budowane są dla rodzin, a nie inwestorów,

w którym każda dzielnica zapewnia dostęp do usług publicznych blisko miejsca zamieszkania. W planie obu organizacji jest wystawienie wspólnych list do rady miasta oraz rad dzielnic. Pomimo, że czasu do wyborów jest już naprawdę mało, to wciąż nie poznaliśmy nazwiska kandydata na prezydenta Warszawy. Usłyszeliśmy, że wciąż trwają rozmowy o poszerzeniu koalicji.

- Rozmawiamy z wieloma organizacjami, na pewno w dzielnicach powstaną ponadpartyjne społeczne komitety, które powalczą, by mieszkańcy mieli swoich przedstawicieli - mówi nam Jan Mencwel z Miasto Jest Nasze. Już w grudniu tłumaczył, że konieczne jest szerokie porozumienie, by wprowadzić przedstawicieli ruchów miejskich do rady miasta. Tam realny próg jest znacznie wyższy niż 5 proc. głosów. - Uważamy, że program, który przedstawiliśmy dzisiaj "Marzenie o Warszawie", to jest coś pod czym podpisałby się tak samo Szymon Hołownia czy Włodzimierz Czarzasty. Mamy nadzieję, że pójdziemy w tych wyborach wspólnie, szerokim frontem - dodawał.

Wspólny komitet póki co bez kandydata na prezydenta

Wydawało się, że już po Nowym Roku wystartuje giełda nazwisk kandydatów na prezydenta Warszawy. Tymczasem na koniec stycznia Rafał Trzaskowski nie ma oficjalnie żadnego kontrkandydata. Podczas konferencji prasowej, na której wspólny start zapowiedziała Partia Razem ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze, ono także nie padło. - Przedstawimy je już wkrótce, na razie chcieliśmy powiedzieć o idei, która nam przyświeca - mówiła Dorota Olko, posłanka Partii Razem. W rozmowie z nami zarówno senatorka Magdalena Biejat, jak i Jan Mencwel zaprzeczyli by zakończyły się rozmowy z Nową Lewicą, o czym donosiły w ostatnich dniach lokalne media.

- Nic mi nie wiadomo by Włodzimierz Czarzasty mówił, że nie chce pompować ruchów miejskich. Wciąż trwają negocjacje, rozmowy są na wielu poziomach, wszystko jest jeszcze otwarte. Nowa Lewica jest z nami w rozmowach na poziomie miejskim i dzielnicowym. Wiemy, że zostało mało czasu i pojawia się zniecierpliwienie. Wszystko dzieje się bardzo szybko ze względu na krótki czas między wyborami, ale zależy nam, żeby wyborcy o progresywnych i lewicowych poglądach mieli na kogo zagłosować w Warszawie - mówiła nam wicemarszałkini Senatu, Magdalena Biejat.

Kto powalczy z Rafałem Trzaskowskim?

Nie wiadomo jaką decyzję w kontekście startu kandydatów do rady miasta czy, rad dzielnic podejmie Trzecia Droga. Nadal nie ma także informacji czy Trzecia Droga wystawi swojego kandydata na prezydenta stolicy. To może być kluczowe dla wyników zwłaszcza do Rady Warszawy. Przypomnijmy, że w 2018 roku Miasto Jest Nasze osiągnęło w wyborach do rady miasta 5,7% ale nie wprowadziło do rady miasta żadnego przedstawiciela, a 59 z 60 miejsc rozdzieliły między sobą PO i PiS. Jak mówi Jan Mencwel, koalicyjny komitet chce by wszyscy partnerzy poparli kandydata na prezydenta, stąd wciąż brak nazwiska.

W Prawie i Sprawiedliwości walka o kandydaturę ma rozgrywać się między byłym wojewodą mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim i burmistrzem Pragi-Północ Pawłem Lisieckim. Nie wiadomo czy i kogo wystawią w Warszawie Bezpartyjni Samorządowcy czy Konfederacja. Wobec krótkiego czasu do wyborów wydaje się, że szanse mają wyłącznie kandydaci rozpoznawalni. Do tego pewną trudnością dla innych partii jest fakt, że Rafał Trzaskowski ma ogromną przewagę nad rywalami. Przypomnijmy też, że w 2018 roku urząd zagwarantował sobie już w I turze.

