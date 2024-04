Wybory Prezydenta Warszawy 2024. Znamy oficjalne wyniki. Rafał Trzaskowski zdecydowanie wygrywa

Wybory samorządowe 2024 w Warszawie

Wyniki wyborów na prezydenta Warszawy

Kto wygrał wybory na prezydenta Warszawy? Rafał Trzaskowski (KKW Koalicja Obywatelska) wygrał w pierwszej turze wyborów na włodarza stolicy. Oznacza to, że będzie rządził stolicą przez najbliższe pięć lat. Na razie nie znamy jednak dokładnych wyników dla całego miasta.

Wybory samorządowe 2024 w Warszawie. Państwowa Komisja Wyborcza podaje wyniki w wyborach do Rad Dzielnic w stolicy. Na ten moment znamy dane z 843 na 847 (99,53%) obwodów głosowania. Kto zwyciężył na…

Jak głosowały dzielnice Warszawy?

W niektórych dzielnicach policzono już wszystkie głosy. Na Białołęce Rafał Trzaskowski zdobył 58,65 proc. Kandydat komitetu PIS - Tobiasz Bocheński - 20,21 proc. To więcej niż wynikało z sondaży exit poll. W tej części Warszawy mniej otrzymała Magdalena Biejat - 12,77 proc. Z kolei na Ochocie Trzaskowski zdobył 55 proc., a Bocheński 22 proc.

Również znacznie ponad 20 proc. kandydat PIS otrzymał na Pradze-Południe (24 proc.). Tam również decydowanie (56 proc.) wygrał Rafał Trzaskowski. Praga-Północ uznawana jest za najbardziej konserwatywną dzielnicę Warszawy. W tym miejscu obecny prezydent otrzymał najmniej głosów - jedynie 45 proc., Tobiasz Bocheński niemal 30 proc., a Magdalena Biejat - co ciekawe - aż 17 proc.

W Rembertowie w pojedynku Trzaskowski - Bocheński wynik to 55 do 27, a w Ursusie 54 do 26.

W Wesołej, gdzie również policzono już wszystkie głosy, Rafał Trzaskowski uzyskał 56,7 proc. poparcia, natomiast Tobiasz Bocheński 25 proc. W tej dzielnicy mniej osób wybrało Magdalenę Biejat - 9,43 proc., za to więcej Przemysława Wiplera - 6,13 proc.