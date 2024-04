Uczeń z liceum Batorego w Warszawie został jednym z najmłodszych radnych w Polsce. 18-letni Maciej Pomorski wskazał dwa priorytety

Gigantyczne poparcie dla 18-latka

Okazuje się, że Maciej Pomorski startujący z okręgu nr 9 w wyborach do Rady Gminy Wiązowna, zyskał 289 głosów, co przełożyło się na blisko 70 procent z puli i zapewniło mu mandat radnego.

To już oficjalne. W wieku 18 lat zostaję jednym z najmłodszych radnych w Polsce. Mieszkańcy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem - to prawie 70 procent głosów. Będę mógł realnie działać na rzecz ludzi i mojej małej Ojczyzny. Zaczyna się nowy etap w moim życiu. A za miesiąc matura... - czytamy we wpisie zamieszczonym przez Macieja Pomorskiego w mediach społecznościowych.

Komitet, z którego kandydował uczeń warszawskiego liceum, zdominował wybory do Rady Gminy. Zdobył 93,33 procent głosów, co przełożyło się na 14 z 15 możliwych mandatów.

Młody radny wskazał priorytety na najbliższą kadencję

18-latek przyznał w jednym z wywiadów, że jego rodzice mieli obawy co do startu w wyborach. Ostatecznie wsparli go jednak w tej niezwykle ważnej decyzji. Świeżo upieczony polityk poinformował, że obecnie skupia się na przygotowaniach do matury. Pomorski podkreślił, że zaraz po egzaminie dojrzałości, rozpocznie lokalne działania na rzecz gminy.