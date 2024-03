Jan Mencwel kandydatem na wiceprezydenta Warszawy. Ma nowy pomysł na Plac Konstytucji

Biejat przedstawia kandydata na wiceprezydenta

- Jan Mencwel jako wiceprezydent będzie odpowiedzialny za obszar zieleni miejskiej. Przestrzenie takie jak ta, jak plac Konstytucji, zostaną przywrócone mieszkańcom i mieszkankom - zapowiedziała Magdalena Biejat.

Konferencja połączona była z happeningiem. Aktywiści na dwóch miejscach parkingowych rozwinęli rolkę trawnika i ustawili leżaki. To symbol planu, jaki komitet Magdaleny Biejat ma na Plac Konstytucji. Zamiast parkingu ma się tam znaleźć zielona, otwarta przestrzeń.

- My ten pomysł mamy. Wpuścimy tu życie, zieleń, wodę, przyrodę, ludzi... a już niedługo zaprosimy Was na potańcówkę pod kandelabrami, jak za czasów otwarcia Placu. Plac Konstytucji to będzie symbol zielono-błękitnej Warszawy odpornej na zmiany klimatu. Szczegóły wkrótce, pozostańcie nastrojeni, idzie wiosn! - mówi Jan Mencwel.