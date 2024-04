Rafał Trzaskowski ponownie wygrywa wybory na Prezydenta Warszawy. Nie będzie drugiej tury w stolicy

O godzinie 21:00 zostały zamknięte lokale wyborcze w całej Polsce, także w Warszawie. Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych. W stolicy wybieraliśmy prezydenta miasta, ale także kandydatów do rad dzielnic, rady miasta oraz sejmiku województwa mazowieckiego. Znamy już wstępne wyniki wyborów oraz frekwencję. Rafał Trzaskowski pozostanie gospodarzem stolicy.

Rafał Trzaskowski zostaje

Ze wstępnych wyników exit poll wynika, że zwycięzcą wyborów na Prezydenta Warszawy został Rafał Trzaskowski, który zdobył 59,8% głosów. To oznacza, że w Warszawie nie będzie "dogrywki" w postaci drugiej tury wyborów prezydenckich. Kolejne miejsca zajęli kolejno Tobiasz Bocheński oraz Magdalena Biejat. Jak wynika ze wstępnych badań sondażowych kandydat PiS zdobył 18,5% głosów, a kandydatka ruchów miejskich oraz Lewicy 15,8%.

Frekwencja

Jaka frekwencja w Warszawie i na Mazowszu? Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w Warszawie do godziny 12:00 zagłosowało - 16,45% uprawnionych do głosowania. To poniżej średniej z województwa mazowieckiego, gdzie frekwencja wyniosła 17,23%. Z kolei z danych o godzinie 17:00 wynikało, że w całym województwie mazowieckim karty do głosowania zostały wydane 42,38% osób. W Warszawie frekwencja była nieco niższa i wyniosła 41,59 proc. Nie mamy jeszcze ostatecznych danych o frekwencji w stolicy.

Znamy też podział na dzielnice do godziny 17:00 jeśli chodzi o te, w których było najwięcej głosujących, ale też najmniej. Najwyższą frekwencję odnotowano w Wesołej - 47,58% , drugie miejsce zajmował Ursynów - 46,52%, a dalej Rembertów - 45,77%. Najmniej osób zagłosowało z kolei na Pradze Północ - 37,79%, przedostatni wynik odnotowano na Woli - 38,64 procent, a trzeci od końca na Mokotowie - 38,65%.

Wyniki głosowania na prezydenta

Wstępne wyniki na prezydenta Warszawy prezentują się następująco: Rafał Trzaskowski - urzędujący prezydent - 59,8% głosów,

Tobiasz Bocheński - 18,5%,

Magdalena Biejat - 15,8%,

Przemysław Wipler - 3,9%,

Janusz Korwin-Mikke - 1,5%,

Romuald Starosielec - 0,5%.

Rada Warszawy i rady dzielnic

Prawdopodobnie samodzielną większość w radzie miasta utrzyma Koalicja Obywatelska, ale nie wiemy jeszcze ile komitetów wprowadziło swoich przedstawicieli do rady miasta. Jest to o tyle trudne do oszacowania, że chociaż próg wyborczy wynosi 5% to w wielu okręgach realny próg wyborczy jest znacznie wyższy, w zależności od tego ile mandatów było do zdobycia.

500 błędnych kart do głosowania w Warszawie

Zamieszanie wzbudziła informacja o paczce błędnie wydrukowanych, a raczej błędnie przyciętych, kart do głosowania w Warszawie. Ucięto je zbyt mocno z lewej strony, co uniemożliwiałoby głosowanie. Informował o tym m.in. Filip Frąckowiak obecnie zasiadający w Radzie Warszawy na portalu X.

Do tej sytuacji odniosła się Państwowa Komisja Wyborcza. Okazało się, że karty nie weszły do obiegu, a komisja zareagowała prawidłowo.- W Warszawie jedna kart z kart do głosowania do sejmiku, była źle przycięta (...) Jedna paczka, 500 sztuk, była źle przycięta, ale zadziałały wszystkie procedury (...) Komisja ma obowiązek sprawdzenia nie tylko liczby kart, ale również ich treści. Porównuje się je z obwieszczeniem, sprawdza okręg i czy karta jest prawidłowo wydrukowana. Czy nie zawiera błędów. Został poinformowany koordynator, karty zostały wycofane i zarządzono dodruk nowych kart - mówiła na konferencji PKW przewodnicząca Krajowego Biura Wyborczego, Magdalena Pietrzak.

Wideo Wybory samorządowe, jak głosować