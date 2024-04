Wybory samorządowe 2024 w Warszawie. Jak głosowali więźniowie czy pacjenci szpitali?

Wśród miejsc, gdzie odbywały się wybory, znalazły się również areszty śledcze, ośrodki zdrowia czy placówki opiekuńcze. To miejsca, które na co dzień nie kojarzą się z wyborami, jednakże osoby tam przebywające również mają prawo do udziału w procesie demokratycznym. Wyniki tych wyborów mogą być nie tylko odzwierciedleniem preferencji politycznych m.in. osadzonych, ale także stanowić ważny komunikat na temat praw człowieka i demokratycznych wartości.

Szpitale i domy opieki społecznej to kolejne "niecodzienne" miejsca, gdzie przeprowadzono głosowanie. Osoby przebywające w tych miejscach często są marginalizowane w procesach decyzyjnych, dlatego udział w wyborach jest dla nich szczególnie istotny.

Co ciekawe - w niektórych z komisji wyborczych wyniki głosowania znacznie odbiegały od rzeczywistego rezultatu wyborów. W jednym z aresztów śledczych zwyciężyła kandydatka Lewicy - Magdalena Biejat. Z kolei w dwóch Domach Pomocy Społecznej na czele znalazł się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości - Tobiasz Bocheński. Szczegółowe wyniki z placówek prezentujemy poniżej.