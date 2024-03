Ruchy miejskie z Lewicą przedstawiły swój program mieszkaniowy. W ciągu 10 lat tyle nowych miejskich mieszkań co mieszkańców Żoliborza

Magdalena Biejat, wraz z przedstawicielami stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, pokazała swój pomysł na politykę mieszkaniową w Warszawie. To jeden z kluczowych elementów jej programu. Jak zapowiada od początku kampanii, chce zwiększyć wydatki miasta na mieszkania będące własnością samorządu i postawić na ich dostępność. Jak ma zamiar to zrobić?

"Jak rozwiązać kryzys mieszkaniowy"?

Przedstawiciele Lewicy i ruchów miejskich podkreślali, że jest to jeden z kluczowych elementów ich programu. - Są elementy prezydentury Rafała Trzaskowskiego, z którymi my się zgadzamy i potwierdzamy, że udało mu się pewne rzeczy zrobić, ale mieszkalnictwo zdecydowanie nie jest takim obszarem - mówił Krzysztof Grochowski. Przedstawiciele komitetu wyborczego zwracali uwagę, że Warszawa wybudowała mniej mieszkań w ostatniej kadencji samorządu niż Szczecin. - Coraz mniej osób stać na mieszkanie, to zagraża rozwojowi miasta. Coraz więcej osób ma problem nawet z tym, żeby pozwolić sobie na mieszkanie samemu na rynku wynajmu - mówiła Magdalena Biejat. Zwracała uwagę, że wiele osób decyduje się na wyjazd z Warszawy, bo nie są się w stanie tutaj utrzymać, co powoduje z kolei rozlewanie się miasta na obrzeża i miejscowości podmiejskie. Przedstawiciele Lewicy zwracali uwagę, że wynajmujący stwarzają problemy ludziom, którzy mają psa, kota czy osobom niepełnosprawnym, stawiając bardzo niewygodne warunki najmu. - To nie powinny być elementy utrudniające znalezienie mieszkania. Nam chodzi o zwiększenie stabilności, dostępności i gwarancji tego, że mają gdzie mieszkać mieszkańcy Warszawy - dodawała kandydatka na stanowisko Prezydenta Warszawy,

Zatrzymać wzrost cen mieszkań w Warszawie

Program Lewicy ma opierać się o trzy filary:

budowa miejskich mieszkań na wynajem,

efektywne zarządzanie warszawskimi lokalami,

uczciwe regulacje na rynku prywatnym. Prezentując swój program zwracali uwagę na to, że obecnie w Warszawie występuje ogromny kryzys podaży. - Dostępność mieszkań na które nas stać jest zdecydowanie za małaDlatego zostanie powołany program i system, który ma służyć nowym inwestycjom mieszkaniowym - mówił Konrad Wiślicz-Węgorowski. W tym celu Lewica chce powołać spółkę Mieszkania Warszawskie. W ciągu 10 lat miałaby ona wybudować tyle mieszkań by pomieścić cały nowy Żoliborz. Program skierowany ma zostać do mieszkańców o średnich zarobkach bez własnego lokalu w Warszawie. Mają być w nim uwzględnieni nauczyciele, pracownicy medyczni i inne zawody, które są społecznie użyteczne. Dla nich będzie zarezerwowana konkretna pula lokali.

Czynsze mają być uregulowane - za 2 pokoje ma to 1500 zł niezależnie od lokalizacji. - Teraz cena za wynajem 2 pokoi w Warszawie to nawet około 3500 zł. To wyraźna różnica - mówiła Magdalena Biejat. Miasto ma wydawać na ten program 350 mln zł rocznie. Cała reszta kosztów budowy mieszkań, ma być pokrywana z Funduszu Dopłat BGK. Mieszkania powstaną także w centralnych dzielnicach miasta. To ma być szerszy element strategii rozwoju miasta, a nie tylko program postrzegany jako zapomoga. Wstępnie przedstawiono sześć lokalizacji dla pierwszych inwestycji:

Nowa Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (ulice Zielna/Marszałkowska/Świętokrzyska/Królewska),

Stare Świdry (Myśliborska),

Osiedle Stalowa (Metro Szwedzka),

Nowy Służewiec (Kłobucka),

Brama Wolska (Prądzyńskiego),

Warszawska Dzielnica Społeczna (Metro Ulrychów). Te pierwsze lokalizacje mogą pozwolić na zbudowanie ok. 8-9 tysięcy mieszkań.

Mieszkania w zasobie miasta

Jak mówiła miejska radna, Agata Diduszko-Zyglewska w 2018 roku obecnie rządząca w Warszawie Platforma Obywatelska obiecała 10 tysięcy mieszkań do 2023 roku dla warszawskich godzin. Nie udało się tego zrealizować. W Warszawie dzisiaj jest blisko 81 tysięcy mieszkań komunalnych w zasobie miasta, z czego około 10 tysięcy jest pustych. - W Warszawie nie ma dużych kolejek do mieszkań komunalnych, ponieważ kryteria są takie, że bardzo mało osób się w nich mieści. Nie mieszczą się w nich nawet nauczyciele czy samotne matki. Bardzo wiele osób przychodzi w tej sprawie do nas jako radnych - mówiła Diduszko-Zyglewska.

Przedstawiciele Lewicy zwracali też uwagę, że inne duże miasta mają znacznie wyższy odsetek uchwalonych planów miejscowych. Stronnicy Magdaleny Biejat mówili też, że chcieliby innego wykorzystania ustawy lex-deweloper. Zamiast stosowania jej punktowo przy pojedynczych inwestycjach, stosowanie szerszego planu. Tak, żeby deweloper musiał wybudować faktycznie instytucję pożytku publicznego potrzebną miastu.

Najem na rynku prywatnym

Przedstawiciele Lewicy i ruchów miejskich mówili też, o stworzeniu Biura wsparcia najemców, z którego będą mogły skorzystać także osoby wynajmujące na rynku prywatnym. Będą mogli skorzystać np. z porady prawnej. Powołana miałaby zostać Społeczna Agencja Najmu. Z perspektywy osób wynajmujących mieszkania jako korzyści przedstawiono: klarowne umowy ze stałym czynszem,

pełna ochrona praw lokatorów,

bezpieczny, stabilny najem. Z kolei dla właścicieli mieszkań zagwarantowano stały dochód (miasto dzierżawi lokal i przekazuje środki nawet jeśli nie jest on wynajmowany), brak ryzyka oraz ulgi podatkowe. Zapowiedziano także działania zmierzające do uchwalenia ustawy antyspekulacyjnej. Zakłada ona podatek od transakcji lokalami mieszkaniowymi. Byłaby to dodatkowa opłata za sprzedaż mieszkania w krótkim okresie. - Jest decyzja klubu by złożyć tę ustawę. W przyszłym tygodniu będziemy ogłaszać jej założenia - mówiła Magdalena Biejat. Kolejnym problemem, który wymaga działań na poziomie centralnym jest najem krótkoterminowy. Przedstawiciele ruchów miejskich i Lewicy zadeklarowali, że jest po ich stronie wola by dokonać zmian w tym zakresie i ograniczeń.

