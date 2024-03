Jaka polityka transportowa w Warszawie? Tramwaje, także poza stolicę i buspasy – proponuje Lewica

Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, Razem i Miasto Jest Nasze na urząd prezydenta Warszawy, pokazała swój program transportowy dla Warszawy. - To myślenie systemowe. Nie chodzi o to, żeby otworzyć linię tramwajową zgodnie z harmonogramem wyborów, a żeby zaprojektować takie miasto, w którym da się żyć. I które gwarantuje, że dotrzemy tam gdzie chcemy, w wyznaczonym czasie – tłumaczyła kandydatka podczas spotkania z dziennikarzami. Była to wyraźna aluzja do polityki uprawianej przez Rafała Trzaskowskiego.

Nowe buspasy i więcej kursów autobusów

Tramwaje poza Warszawę i nowy przebieg M3

Na spotkaniu padły konkretne daty:

tramwaj na Gocław do 2027 roku

tramwaj wzdłuż Modlińskiej do 2028 roku

tramwaj na Zieloną Białołękę do 2028 roku.

- Nie możemy czekać jeśli chodzi o budowę tramwaju na Gocław. Według nas może zostać zrealizowany do 2027 roku. To inwestycja, która padła ofiarą politycznych decyzji. Tramwaj wzdłuż Modlińskiej jest w planach ratusza od prawie dwudziestu lat. Według nas byłaby to inwestycja do zrealizowana do 2028 roku. To jest pięć kilometrów torowiska i koszt ok. 400 mln zł. No i tramwaj na Zieloną Białołękę mógłby zostać również zrealizowany do 2028 roku. Nie rozumiemy dlaczego go przesunięto na lata 30.. Szacujemy, że to koszt ok. 500 mln zł – tłumaczył Szolc.

Lewica proponuje również wydłużenie linii tramwajowych poza granice Warszawy. Trasy miałby prowadzić do Ząbek, Raszyna czy Łomianek.