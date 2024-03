ZDM domknie drogę rowerową wzdłuż Trasy Łazienkowskiej. Czy jej przebieg mógłby być prostszy?

Dokończenie drogi dla rowerów wzdłuż Trasy Łazienkowskiej

Zarząd Dróg Miejskich otrzymał 5,5 miliona złotych za które zamierza przygotować projekt oraz zrealizować budowę brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż Trasy Łazienkowskiej, a zarazem zlikwidować kolejny rowerowy teleport. Tyle tylko, że trasa nie przebiega w linii prostej wzdłuż trasy "Ł". Wygląda to tak, że biegnąca wzdłuż trasy droga dla rowerów zejdzie do poziomu chodnika i jezdni Wisłostrady przy ulicy Solec na wysokości tyłów hali "Torwar" i parkingów będących w sąsiedztwie. By przekroczyć Wisłostradę będziemy musieli skorzystać z przejazdu rowerowego przez Łazienkowską. Wszystko jak na poniższej grafice.

ZDM

Drogowcy zaręczają, że zaletą tej inwestycji będzie ułatwiony dostęp do trasy wzdłuż Wisłostrady dla rowerzystów podróżujących wzdłuż Trasy Łazienkowskiej. Natomiast jeśli chodzi o połączenie z trasą pod mostem Łazienkowskim to planowana jest też kładka realizowana przez Zarząd Zieleni. Miejscy ogrodnicy szykują się do budowy kładki pieszo-rowerowej nad kanałem prowadzącym do Portu Czerniakowskiego (zaznaczona na grafice na zielono). Będzie to łącznik między budowaną przez ZDM drogą rowerową a trasą pod mostem. Dzięki kładce rowerzyści nie będą musieli objeżdżać portu. Przy okazji powstanie droga dojazdowa do obsługi jego zachodniego wybrzeża.