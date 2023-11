W Warszawie powstanie kolejny most pieszo-rowerowy. Ruszył przetarg na budowę przeprawy w Porcie Czerniakowskim

Most w Porcie Czerniakowskim. Zarząd Zieleni ogłosił przetarg

Most ma być dostępny pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnością ruchową. Przeprawa nie będzie dostępna dla ruchu samochodowego, wyjątek stanowić będą pojazdy służb i obsługi portowej.

Port Czerniakowski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów - można tu uprawiać sporty wodne, spacerować wśród zieleni czy odwiedzić Przystań Warszawa. Dlatego by ułatwić Wam poruszanie się po porcie, w miejscu dawnego, drewnianego mostku - od nabrzeża od ul. Czerniakowskiej do ul. Zaruskiego - powstanie nowoczesna, atrakcyjna przeprawa - przekazał Zarząd Zieleni.

Zarząd Zieleni poszukuje wykonawcy budowy mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego.

Most umożliwi również powiązanie ścieżki rowerowej Mostu Łazienkowskiego ze ścieżkami na ul. Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej. Powstanie także droga dojazdowa do basenu portowego na zachodnim nabrzeżu. - Zmodernizujemy również infrastrukturę, by poprawić funkcjonowanie portu - zapowiada Zarząd Zieleni.