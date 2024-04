Warszawskie Linie Turystyczne powracają. Zabytkowe autobusy, tramwaje, promy przez Wisłę i statek do Serocka. Kiedy start sezonu?

Warszawskie Linie Turystyczne powracają

Od soboty 6 kwietnia kursy wznowiła linia 800 do Palmir i szlaków Puszczy Kampinoskiej. Linia kursuje z pętli Metro Młociny i będzie obsługiwać regularnie kursy do 27 października. Linia 800 będzie kursowała w soboty, niedziele i święta, oprócz dnia 15.08.2024 r. (czwartek). Miejsce Pamięci Palmiry znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie końcowego przystanku autobusów linii 800. Ostatni przystanek mieści się na terenie Puszczy Kampinoskiej i dojedziemy do niego ze stacji metra Młociny w 32 minuty. Przedostatni (II Palmiry 02) mieści się na granicy puszczy.

17 kwietnia ma dojść do podpisania umowy na tegoroczną obsługę trzech promów przez Wisłę oraz statku do Serocka. Miasto przeprowadziło postępowanie przetargowe, w którym zgłosił się jeden oferent. Jak zapowiada wiceprezydent Michał Olszewski, zostanie utrzymana zeszłoroczna oferta miasta w tym zakresie. Przeprawa przez Wisłę promem pozwala zobaczyć miasto z innej perspektywy, przenieść się z bulwarów na zielony brzeg rzeki i cieszyć się pobytem na plaży czy dalszą przejażdżką rowerem po wytyczonych ścieżkach. Promy będą kursować w trzech relacjach: