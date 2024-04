Zabytkowe tramwaje w Warszawie. Na torach pojawiła się specjalna linia

Zabytkowe tramwaje w wielkanocny poniedziałek w Warszawie

W wielkanocny poniedziałek na terenie stolicy kursują zabytkowe tramwaje linii W. Jeżdżą one z pętli Osiedle Górczewska przez ulicę Powstańców Śląskich, nowym torowiskiem na Wolskiej, by potem skręcić w Skierniewicką i nią dojechać do Prostej i ronda ONZ. Stamtąd przez al. Niepodległości i ulicę Rakowiecką dotrą do pętli Kielecka.

Tramwaje będą kursowały w godzinach 12:00 - 18:00