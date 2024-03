Zupełna nowość w Warszawie! W dzielnicy Wilanów powstał pierwszy butikowy klub Studio Zdrofit, w którym prym wiedzie nowoczesna technologia. Klub wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki czemu treningi mogą być jeszcze bardziej spersonalizowane i dopasowane do konkretnego klienta. Jak dokładnie to działa?

Studio Zdrofit w Wilanowie to pierwszy w stolicy klub fitness który zapewnia wyważone połączenie profesjonalnej opieki trenerskiej z kompletnym treningiem wspieranym przez sztuczną inteligencję. Jak to działa?

Klub fitness ze sztuczną inteligencją

„Maszyny dostosowują się do potrzeb ćwiczących – ich celów treningowych, poziomu zaawansowania czy parametrów ciała. Dzięki temu trening jest maksymalnie efektywny, intuicyjny i bezpieczny” – informuje Benefit Systems, do którego należy Studio Zdrofit. Co na początek? Osoby zaczynające treningi w Studiu Zdrofit mogą skorzystać z pakietu onboardingowego, na który składają się dwa bezpłatne spotkanie z trenerem personalnym. To czas na zapoznanie się z ofertą klubu, diagnozę potrzeb i celów treningowych, przeprowadzenie analizy składu ciała i określenie poziomu sprawności fizycznej oraz przygotowanie planu treningowego. Wszystkie te parametry i ustalenia są wprowadzane do pamięci specjalnego komputera – kiosku.

Podczas pierwszego spotkania można zapoznać się także z nowoczesnym sprzętem do ćwiczeń pod okiem trenera personalnego.

Trening obwodowy w towarzystwie sztucznej inteligencji

„Trening obwodowy wspierany przez sztuczną inteligencję to wyjątkowy koncept Studia Zdrofit. Na start trenujący otrzymują specjalną opaskę, przy pomocy której przed rozpoczęciem każdego treningu logują się we wspomnianym kiosku. Ten zaś dba o to, by wszystkie maszyny wykorzystywane w ramach treningu obwodowego automatycznie dopasowały się do wzrostu, wagi, siły i indywidualnych celów każdej osoby ćwiczącej” – wyjaśnia klub fitness. To jednak nie koniec, okazuje się, że inteligentny system treningowy jest zdolny do tego, by pilnować czasu, natężenia i przebiegu treningu, prowadząc osobę ćwiczącą przez kolejne aktywności na poszczególnych maszynach treningowych. Trening taki trwa pół godziny, a jego podsumowanie jest dostępne w aplikacji.

Studio Zdrofit w kameralnym klimacie

Miejsce to jak zapewnia Benefit System, ma kameralny charakter. Klub mieści się na trzy stumetrowej powierzchni o jasnej kolorystyce.

Osoby trenujące będą mogły korzystać z czterech różnych strefy: treningu obwodowego,

funkcjonalnego,

personalnego

strefy fitness. Nie brakuje tam dobrze znanych sprzętów do treningu cardio czy wolnych ciężarów.Jest to także pierwsze miejsce w Miasteczku Wilanów, gdzie można wziąć udział w zajęciach z Hot Jogi, czyli treningu wykonywanego w temperaturze ok. 40 stopni Celsjusza. Studio Zdrofit znajduje się przy ulicy Klimczaka 15 w Warszawie. Miejsce to od poniedziałku do piątku czynne jest w godz. 6.00-22.00, a w weekendy od 8.00 do 20.00.

