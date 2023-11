Nurkowie z warszawskiego klubu HKP Wanda od blisko 50 lat spełniają swoje podwodne marzenia. Zobaczcie niesamowite zdjęcia z ich wypraw

Harcerski Klub Podwodny Wanda

Twierdzimy, że wspólnie można bardziej intensywnie przeżywać nurkowanie i czerpać z niego radość. Szkolimy i podnosimy swoje kwalifikacje w oparciu o międzynarodowy system szkolenia CMAS. Przez lata wypracowaliśmy własne formy spędzania wolnego czasu zarówno pod, jak i nad wodą, co odróżnia nas od innych, w tym np. od szkół nurkowych, do których się nie zaliczamy - wyjaśniają przedstawiciele organizacji.

Harcerski Klub Podwodny Wanda to organizacją non-profit działająca przy Harcerskim Ośrodku Wodnym Chorągwi Stołecznej ZHP. Jest to jednocześnie Klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego na prawach Koła przy Oddziale Stołecznym PTTK.

Początki klubu

Klub działa nieprzerwanie od blisko pięćdziesięciu lat. Jego historia sięga początku lat siedemdziesiątych, kiedy to drużynowy jednego z warszawskich szczepów ZHP chciał w swojej drużynie czegoś więcej, niż wyłącznie zbiórki w dwuszeregu. Spotkał dwóch amatorów płetwonurkowania i powiedział: "Zróbmy klub nurkowy”.

Nie mieli pojęcia jak się organizuje klub. Za to mieli zapał i na dobry początek maski i płetwy. Postanowili więc zorganizować klub. A ponieważ humor ich nie opuszczał i traktowali to przedsięwzięcie jako zabawę, nazwali się Klubem Nurkowym imienia Wandy Coniechciała - opowiadają członkowie HKP Wanda.

Niedługo później okazało się, że ich pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem osób, które bardzo chciały dołączyć do szeregów klubu i nauczyć się nurkować.

Wtedy okazało się, że istnieje Komisja Działalności Podwodnej CMAS, istnieją inne kluby płetwonurków i kupa ludzi chętnych do pomocy. Jurek Macke, Sławek Lebecki, Andrzej Niemiatowski, Tadeusz Kołacin, Klub Cipiór, Warszawski AKAP i inni bezinteresownie poświęcili nam czas, zorganizowali szkolenie, pożyczyli sprzęt i sprawili, że poczuliśmy się jedną rodziną - mówią członkowie klubu.

Wspomniane CMAS to Światowa Konfederacja Sportów Podwodnych (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) czyli federacja zrzeszająca organizacje nurkowe z całego świata, której celem jest promowanie i rozwijanie dyscyplin podwodnych, założona przez Jacques-Yves Cousteau w 1958 roku.

Rejestracja klubu nurkowego HKP Wanda

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego klub HKP Wanda zarejestrował się w 1975 roku. Wtedy też, organizacja przeniosła się na stałe do siedziby Harcerskiego Ośrodka Wodnego przy ul. Mikołaja Kopernika w Warszawie, gdzie działają do dziś.

Od początku istnienia staramy się realizować idee klubu żywego, fajnej paczki kolegów działających bezinteresownie, wzajemnie się wspierających i pomagających realizować swoją pasje nurkowania. Początkowo klub miał propagować nurkowanie swobodne wśród młodzieży harcerskiej, z czasem jednak otworzył się na wszystkie środowiska młodzieżowe. Dziś młodzież nadal dominuje w klubie, ale nie pytamy już z jakiego środowiska się wywodzi ani dokąd zmierza - mówią członkowie klubu.