Nowy chodnik i droga rowerowa w Warszawie. Trwają przygotowania do realizacji projektów z budżetu obywatelskiego. ZDM analizuje przetargi

W przypadku chodnika wpłynęło aż 5 ofert - od niecałych 408 tys. zł do nieco ponad 458 tys. zł. Z kolei do budowy drogi dla rowerów zgłosiło się czterech wykonawców. Najniższa oferta opiewa na blisko 1 mln 224 tys. zł, natomiast najdroższa na niecałe 360 tys. zł więcej.

Nowy chodnik na ulicy Wólczyńskiej

Inwestycja na ul. Wólczyńskiej obejmie odcinek między ulicami Sokratesa i Horacego. Na odcinku tym istnieje już chodnik. Znajduje się jednak bliżej jezdni, jest oddzielony od pobliskich zabudowań torami tramwajowymi i mniej więcej 40-metrowym pasem zieleni. Dojść do niego można jedynie ulicami Sokratesa i Horacego.

Drogowcy informują, że dotychczasowy układ sprawia, że piesi skracają sobie drogę przez wspomniany pas zieleni. Widać to po licznych wydeptanych w trawie ścieżkach. Po wybudowaniu nowego trotuaru nie będą już mieli takiej potrzeby.

Przede wszystkim nowy chodnik powstanie bliżej zabudowań. Będzie połączony z chodnikami wzdłuż ulic Horacego i Sokratesa. Dzięki dodatkowym odnogom będzie można na niego wejść także z drogi wewnętrznej okalającej pobliskie budynki. Zapewnią również połączenie z przystankiem tramwajowym przy skrzyżowaniu z ul. Sokratesa i pobliskim przejściem dla pieszych przez ul. Wólczyńską. Pozostawimy także rezerwę pod jeszcze jedna odnogę (prowadzącą do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i Horacego) oraz drogę dla rowerów (bliżej torów tramwajowych) - przekazał Zarząd Dróg Miejskich.

ZDM przypomina, że jest to kolejna inwestycja w okolicy. W zeszłym roku drogowcy wyremontowali trotuar oraz drogę dla rowerów wzdłuż ul. Broniewskiego (odcinek między al. Reymonta a blokami przy ul. Starej Baśni 5 i 9). Odświeżenia doczekał się również chodnik na ul. Nocznickiego (od ul. Wólczyńskiej do ul. Cienkiej). Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że to także były pomysły mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.