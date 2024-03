Trzecia linia metra. Umowa na projektowanie podpisana. Całość potrwa 3 lata i będzie kosztować 78 milionów złotych

Teraz projektowanie, budowa w 2028 roku

Szczegóły nowej inwestycji. Rondo Wiatraczna do przebudowy, zmiany w rejonie Dworca Wschodniego

Co dalej?

Kilka dni temu miasto ogłosiło też przetarg na projektowanie linii tramwajowej na Zieloną Białołękę, o czym piszemy tutaj. Prezydent Warszawy mówił wówczas, że poprawia się sytuacja finansowa samorządów. Zapytałem prezydenta Trzaskowskiego o to kiedy w takim razie mogą się rozpocząć także prace nad czwartą linią metra. Prezentując w zeszłym roku schemat planowanej docelowej sieci metra dla Warszawy, zakładał on bowiem, że prace nad obiema liniami mogą toczyć się równocześnie. - Chciałbym, żeby one toczyły się równocześnie, ale to nie znaczy, że będą posuwały się dokładnie tym samym tempem. To są ogromne nakłady finansowe. Natomiast my już zaczęliśmy pierwsze prace przedprojektowe. Przygotowanie do budowy metra trwa wiele lat i etap związany z przygotowaniem dokumentacji trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż sama budowa - mówił Prezydent Warszawy.

materiały prasowe

W tym momencie w budżecie miasta nie ma zabezpieczonych pełnych środków na budowę trzeciej linii metra. Jak mówił wcześniej m.in. wiceprezydent Michał Olszewski, a także prezydent Trzaskowski miasto ma mieć tzw. przygotowany wkład własny w wysokości ok. 1 miliarda złotych. Reszta środków finansowych będzie pochodzić z Unii Europejskiej lub innego podmiotu zewnętrznego np. budżetu centralnego czy kredytu. Jak pisaliśmy wcześniej, czwarta linia metra według prognoz przygotowanych przez sam warszawski ratusz wygląda znacznie lepiej "na papierze". Więcej na ten temat w tekście poniżej.