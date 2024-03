Prezydent Warszawy zapowiada: rusza projektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę. Miasto chce ukończyć inwestycję w 2030 roku

Prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie potwierdził, że rozpoczyna się proces projektowania tramwaju na Zieloną Białołękę. Jak mówił nam przed kilkoma dniami rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz, inwestycja spowolniła z powodu wyczekiwania na decyzję środowiskową. Kiedy ma szansę na realizację? Miasto mówi o 2030 roku.

Rusza projektowanie nowej trasy

Oficjalnie informację na temat rozpoczęcia procesu projektowania przekazał dziś rano Prezydent Warszawy na portalu X w krótkim filmiku. Stwierdził, że to także dzięki poprawiającej się sytuacji finansowej samorządów. Nawiązał też do ostatnich komentarzy w sprawie jego wizyt w komunikacji miejskiej "Nie bez kozery w tramwaju, bo mamy dobrą wiadomość (...) Rozpoczynamy projektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę" - powiedział Trzaskowski. Przypomnijmy, że chodzi o trasę o długości 6,5 km, która ma się rozpocząć się w okolicy skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej, przebiegać ulicami: św. Wincentego, Głębocką, trasą Olszynki Grochowskiej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek. Tramwaje Warszawskie

Problemy z decyzją środowiskową

Jak pisaliśmy w lipcu, Tramwaje Warszawskie po blisko trzech latach uzyskały decyzję środowiskową dla planowanej trasy na Zieloną Białołękę. Wniosek o wydanie tej decyzji został złożony w lipcu 2020 r. Jak mówił nam Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich, wniosek był uzupełniany w tym czasie dwukrotnie bardzo szybko na wniosek RDOŚ, prawdopodobnie urzędnicy mieli po prostu tak dużą liczbę dokumentów do przepracowania. Nie na darmo z Tramwajów Warszawskich słyszeliśmy, że czasami doprowadzenie do budowy do 70% realizacji inwestycji. O tym, że przetarg na projektowanie ma ruszyć w przeciągu kilku dni usłyszeliśmy pierwszy raz dzień przed otwarciem trasy na ul. Kasprzaka. Tramwajarze podkreślali jednak, że priorytetem jest prawidłowe uruchomienie wolskiego odcinka.

Burza wybuchła jednak niedawno, gdy okazało się, że miasto nie wystąpiło o dofinansowanie unijne dla tej inwestycji. Harmonogram projektów wybiega poza obecną perspektywę finansową. Z tego samego względu brakuje na liście III linia metra. Potwierdzał to w rozmowie z nami Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich. - Wymienione inwestycje mają się skończyć w 2030 roku, czyli wykraczają poza perspektywę UE 2021-2027- mówi. Na platformie przetargowej nie pojawiło się jeszcze postępowanie przetargowe, ale jak mówi nam Dutkiewicz jest już ono w dzienniku Unii Europejskiej.

Kiedy trasa powstanie?

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał około 42 miesięcy na realizację zamówienia. W pierwszym etapie wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej). Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych. Jak podaje miejski ratusz budowa trasy ma przypaść na lata 2028 - 2030. Trwają prace nad zapewnieniem finansowania budowy.

Dlaczego aż 42 miesiące? Wykonawca opracuje dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozwoli to na przyśpieszenie rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej. Firma, która zbuduje tramwaj na Zieloną Białołękę, dysponując kompletem uzgodnień z właścicielami podziemnych sieci i zarządcami dróg, będzie mogła wcześniej rozpocząć budowę. Projektowanie ma uwzględniać też wybór jednego z trzech wariantów trasy i opracowanie projektów budowlanych. Będą to projekty architektoniczno–budowlane i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury. W jednym z nich analizowane będzie stworzenie wspólnego basu dla tramwajów i autobusów tak jak na trasie W-Z czy budowanej aktualnie trasie na Wilanów.

