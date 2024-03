Nowe drogi rowerowe w Warszawie. Ambitne plany miasta i ZDM na najbliższe miesiące. Ile uda się zrealizować?

Nowe drogi rowerowe w Warszawie. Gdzie powstaną?

Kolejnym miejscem jest Rondo Zesłańców Syberyjskich. Tam planowana jest likwidacja przejść podziemnych i wyznaczenie brakujących naziemnych przejść i przejazdów rowerowych, a także przebudowa istniejących dróg rowerowych i przejazdów na rondzie oraz na ul. Bitwy Warszawskiej i wyznaczenie tymczasowego DDR w rejonie dworca autobusowego. Miejsce, jak zauważa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, kompletnie nie przystaje do standardów 2024 roku. 12 marca czeka nas otwarcie ofert w tym przetargu. Więcej o tym miejscu piszemy poniżej.

W ostatnim czasie miasto głośno komunikowało temat kilku miejsc w Warszawie. O czywiście najgłośniejszym jest most lub kładka pieszo-rowerowa, której otwarcie może nastąpić jeszcze przed wyborami samorządowymi. Obecnie trwają próby obciążeniowe i ostatnie prace. W ostatnich dniach otwarto oferty w przetargu na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Andersa. Nowa droga dla rowerów powstanie na odcinku od ul. Nowolipki do Dworca Gdańskiego (ul. Dawidowskiego). Dwie oferty są poniżej kosztorysu, z czego najniższa opiewa na 31,8 ml zł, czyli o 2,5 mln zł mniej od zakładanego budżetu, są zatem duże szanse na podpisanie umowy. Wykonawca będzie mieć niecałe 2 lata na realizację. Więcej o tym piszemy tutaj .

To jedno z największych i najbardziej ruchliwych rond w Warszawie. Jednocześnie przejazdy rowerowe w dużej mierze nie przystają do standardów dużego europejskiego miasta 2024 roku. Widać tutaj jeszcze…

Co jeszcze?

Musimy pamiętać, że niestety część tras zbudowanych w pierwszych latach XXI wieku, a także pod koniec XX wieku nie przystają do dzisiejszych standardów. Najczęściej są za wąskie i budowane jeszcze z kostki bauma. Niestety często przecinają się z infrastrukturą dla pieszych, ale ten problem pojawia się także dzisiaj. Dodatkowo w czwartek podczas konferencji w przeddzień inauguracji nowego sezonu Veturilo Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM, mówił o kilku priorytetach miasta na ten rok. Mają być to kolejne odcinki trasy w Al. Jana Pawła II (koniec prac prawdopodobnie początek 2025) oraz połączenie ulic Leszno i Górczewska z Al. Jana Pawła przez Al. Solidarności - również gotowa trasa powinna być na początku 2025 roku.

W kilku miejscach widać braki

Wracającym tematem jest również ulica Okrzei. Nie będzie ona gotowa wraz z ukończeniem kładki na Pradze. Zjazd będzie na drogę rowerową na Wybrzeżu Szczecińskim i bardzo krótki fragment na ul. Okrzei. Nie lepiej jest niestety po drugiej stronie. Będziemy mogli zjechać oczywiście na Bulwary Wiślane, ale na czas nie powstało przejście dla pieszych przez Wisłostradę na ul. Karową. Zmian wymaga jednak cała ul. Karowa, która powinna zyskać drogę dla rowerów. To ona bowiem łączy nowo powstającą przeprawę z Krakowskim Przedmieściem. Jeśli faktycznie ma być to atrakcja turystyczna to bez tego trudno ją sobie wyobrazić.