Nowa droga dla rowerów w centrum Warszawy. Czterech chętnych do budowy trasy na Andersa. "To kolejny krok do rowerowego kręgosłupa miasta"

Do budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Andersa zgłosiło się aż czterech wykonawców. Dwie oferty są poniżej kosztorysu, z czego najniższa opiewa na 31,8 ml zł, czyli o 2,5 mln zł mniej od zakładanego budżetu . Teraz czas na weryfikację. Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację zadania - przekazał ZDM.

Nowa droga dla rowerów powstanie na odcinku od ul. Nowolipki do Dworca Gdańskiego (ul. Dawidowskiego) . Poprowadzona zostanie po zachodniej stronie ulicy i połączona z istniejącymi już trasami na ulicach Bonifraterskiej, Świętojerskiej, Anielewicza i Dawidowskiego. Razem będą tworzyć spójną muranowską sieć rowerową.

Szereg innych rowerowych udogodnień

Chociaż głównym zadaniem dla wykonawcy będzie budowa dróg rowerowych, to nie jedynym. Ze względu na budowę drogi rowerowej - a tym samym zmiany układu drogowego - konieczna będzie przebudowa sygnalizacji na kilku skrzyżowaniach. Przebudowę lub remont przejdą także chodniki - między innymi ten na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Nowolipki. Zaplanowano również nowe nasadzenia drzew i krzewów - wymieniają drogowcy.

Razem z drogą po zachodniej stronie budowana będzie także trasa po wschodniej stronie ul. Andersa. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Nowa droga powstanie na odcinku między ulicami Długą a Świętojerską, wzdłuż Ogrodu Krasińskich.

Nowe drogi rowerowe w centrum

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Andersa to prawdopodobnie największa i najważniejsza tegoroczna inwestycja rowerowa w Śródmieściu. Do tego przygotowywany jest drugi etap budowy drogi na ul. Andersa (Nowolipki-pl. Bankowy) oraz na ul. Mickiewicza (Dworzec Gdański-pl. Wilsona). To kolejny krok w tworzeniu spójnej trasy rowerowej północ-południe przez centrum Warszawy.