Warszawskie smart city. Tablice informacyjne, elektryczne rowery i inne możliwości dzięki... latarniom

Od początku 2022 roku w Warszawie pojawiają się inteligentne latarnie. Okazuje się, że ich zamontowanie w całym mieście może mieć mnóstwo zastosowań. Mogą posłużyć jako tablice informujące o liczbie dostępnych miejsc parkingowych czy zasilanie rowerów elektrycznych. Czy to umożliwi stworzenie stołecznego inteligentnego miasta?

- Chcielibyśmy, by oprawy zostały wyposażone w specjalne czujniki, które będą m.in. zbierać dane o natężeniu ruchu, zanieczyszczeniu powietrza oraz natychmiast wysyłać alerty o awariach i wypadkach. Ta ostatnia funkcja zupełnie zmieni naszą pracę - podają drogowcy. Jak dodają, SAVY idealnie wpisują się w koncepcję "smart city" – inteligentnego miasta, które działa w oparciu o najnowsze technologie. Jak to ma działać? - Potrzebujemy mniej więcej dwóch lat, żeby wyposażyć je w specjalne czujniki, które pomogą nam oszczędzić energię elektryczną. Zamontowane pod niektórymi oprawami sensory – niczym szerokokątna kamera – będą wykrywać w swoim polu widzenia ruch - dalej przekazuje ZDM. No dobrze to sprawdźmy inteligentne funkcje, które mogą się pojawić w Warszawie.

Informacje o liczbie miejsc parkingowych

Każdy słup oświetleniowy musi być zasilany przez 24 godziny na dobę, a nie tak jak dotychczas tylko nocą. Inaczej sensory nie będą pracować non stop, a co za tym idzie – nie będą nam dostarczać informacji przez całą dobę. Całodobowe napięcie zamienia latarnię w punkt dostępu do zasilania prądem i informacjami. Słupy oświetleniowe mogą się więc stać stacjami do ładowania dla elektrycznych aut, rowerów i e-hulajnóg, a także źródłem energii elektrycznej dla przystanków komunikacji miejskiej, słupów reklamowych czy wyświetlaczy informujących o wolnych miejscach parkingowych. Miasto może je też udostępniać – za odpowiednią opłatą – podmiotom komercyjnym. ZDM Nie wiemy czy system ma szansę na rozbudowę w takiej skali jak chociażby Monachium, gdzie w strefie płatnego parkowania niemal co skrzyżowanie mamy informacje ile miejsc dostępnych do parkowania jest w każdym kierunku. Na pewno jednak rozwijany ma być obecny pilotaż. Pierwsza tablica z liczbą dostępnych miejsc pojawiła się w Al. Jana Pawła II - pokazująca ich dostępność w Złotych Tarasach. W przyszłości mogą pokazywać ich liczbę na parkingu na Placu Powstańców Warszawy, przy Pl. Defilad, przy Politechnice, a miejmy nadzieję, że będzie ich jeszcze znacznie więcej.

Rowery elektryczne

- Chcemy iść w stronę rozwoju floty rowerów elektrycznych, co niedługo będzie możliwe dzięki szykowanej infrastrukturze - mówił dyrektor ZDM, Łukasz Puchalski na konferencji prasowej inaugurującej sezon 2024 roweru miejskiego Veturilo. Jak wspomnieliśmy powyżej to właśnie całodobowe napięcie zamienia latarnię w punkt dostępu do zasilania prądem i ma ułatwić ładowanie takich rowerów. Takie rowery wymagałyby stacji ładujących, a dzięki systemowi nowych latarni w całym mieście będzie możliwe ich dość proste utworzenie.

Wykrywanie zmroku, reagowanie na pogodę

ZDM Nowe rozwiązanie będzie bardziej elastyczne - deklaruje warszawski ZDM. Jeśli czujnik zarejestruje w pochmurny dzień, że ciemniej robi się zanim słońce powinno schować się za horyzont, to włączy latarnie na tyle wcześnie, by kierowcy i piesi czuli się bezpiecznie. Niektóre oprawy mają też zyskać sensory - mają wykrywać w swoim polu widzenia ruch. Od jego natężenia będzie zależeć, jak mocno latarnie będą oświetlać ulice i chodniki. - Jesteśmy przekonani, że w wielu miejscach - szczególnie na obrzeżach miasta, odcinkach leśnych czy tam, gdzie teren nie jest zabudowany - lampy nie muszą palić się z pełną mocą od zmierzchu do świtu. Dziś w całym mieście latarnie uruchamiane są 15 minut po zachodzie słońca i wyłączane 15 minut przed wschodem. Z tą samą mocą świecą się w centrum miasta, jak i w peryferyjnych dzielnicach. Uruchomienie tzw. adaptacyjnego oświetlenia, które dopasowuje się do otoczenia, może przynieść miastu spore oszczędności na rachunkach za prąd - tłumaczy ZDM. Jak słyszymy, na razie nie mamy gotowego przepisu na idealny system sterowania oświetleniem ulicznym. To będzie rozwiązanie szyte na warszawską miarę. Najbliższe lata mają rozwinąć warszawskie smart city i sprawić by stać się jedną z najbardziej zaawansowanych metropolii w tym zakresie, a także by inni inspirowali się Warszawą.

