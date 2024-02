Rondo Zesłańców Syberyjskich wymaga zmian

Podobno "dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” - zaczyna swój wpis na Facebooku w tej sprawie Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. W tym miejscu przecina się droga rowerowa biegnącą od Pola Mokotowskiego przez Ochotę, z centrum i do centrum wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz od strony Woli. Pośrodku znajdują się jednak schody i, jak zauważa pełnomocnik, jest to utrudnienie dla wszystkich poruszających się na rowerach. Czy znikną? Taki jest plan.

Założenia projektowe

Czy to rozwiąże wszystkie problemy?

To co na pewno cieszy to uwzględnienie dodatkowego przejścia w poziomie jezdni (obecnie jest jedno i dwa podziemne na jednej nie ma w ogóle w osi północ-południe) i dokończenie przy okazji trasy rowerowej w rejonie dworca autobusowego. Problem w tym, że obecnie DDR urywa się w okolicy biurowców West Station, gdzie jest ogromny bałagan. Rowerzyści, kierowcy i piesi wpadają na siebie. Trzeba prawdopodobnie zmienić w poważniejszy sposób układ w tym miejscu. Pytanie zatem jak będzie wyglądać to tymczasowe rozwiązanie?

Zejście do podziemnego przejazdu pod rondem - po drugiej stronie są schody Mapy Google

Dobrym ruchem jest też przebudowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i uwzględnienie już teraz, że będą tu zmiany związane z budową linii tramwajowej. Kolejnym znakiem zapytania z kolei jest przebudowa istniejących dróg rowerowych i przejazdów na rondzie – nowy przebieg, poszerzenie do 3 metrów, asfaltowa nawierzchnia. Na jakim odcinku? Stara na wierzchnia i wąskie DDR są na długich odcinkach - chociażby do skrzyżowania z ul. Popularną i jeszcze dalej. To będzie wymagać kolejnych inwestycji. Niemniej ważne by zmieniło się rondo i jego okolice.