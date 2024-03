Świętowali 18. urodziny linii tramwajowej, której nie ma. Mieszkańcy przypominają obietnice sprzed lat

Mieszkańcy Białołęki po raz kolejny postanowili przypomnieć o zapowiadanych w swojej dzielnicy inwestycjach. Trzecia pod względem liczby mieszkańców dzielnica narzeka na słabą komunikację zbiorową, która przecież jest jednym z priorytetów warszawskiego ratusza ostatnich lat. Niestety wygląda na to, że na obiecywane linie tramwajowe jeszcze poczekają. A czekają już, jak sami tłumaczą, 18 lat.

18 lat linii tramwajowej, której nie ma

Z okazji tych urodzin nie będzie jednak życzeń brzmiących: sto lat. Białołęka tak długo bez dobrego transportu szynowego nie wytrzyma. - Sam pomysł w postaci 18. urodzin tramwaju, którego nie ma, może wydawać się zabawny. To wydarzenie ma jednak na celu pokazanie, jak wolno idą przygotowania do realizacji tej bardzo potrzebnej inwestycji - mówi nam Mateusz Senko, lokalny działacz i jeden z organizatorów wydarzenia. Przy okazji pokazuje okładkę opracowanego dokładnie 18 lat temu studium wykonalności „Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową”. Skoro są urodziny, to był oczywiście tort i inne 18-stkowe atrybuty, ale nie jest to główny powód organizacji wydarzenia. Jest nim natomiast pokazanie, że osiemnaście lat to jednak "trochę" za długo nie tylko na przygotowania, ale nawet na budowę tramwaju wzdłuż Modlińskiej - na wydarzeniu zapowiadali organizatorzy. Z tej właśnie okazji zorganizowano sobotni happening.

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie poniżej.

- W 2006 roku nie istniał jeszcze iPhone - Steve Jobs wypuścił pierwszy model na rynek rok później. Heath Ledger otrzymał Oscara za “Tajemnice Brokeback Mountain”. W finale mundialu Zinedine Zidane dostał “z byka” od Materazziego. Powstał serwis społecznościowy Nasza Klasa, stacja Metra Marymont oraz opracowanie obsługi Tarchomina tramwajami - z czego jedna linia miała prowadzić wzdłuż ulicy Modlińskiej po moście nad kanałem Żerańskim - mówi organizatorka wydarzenia, Agnieszka Nowak. I dodała, że od tego czasu wyprodukowano 22 generacje iPhone’a, ale ani pół metra torów tramwajowych przez białołęcki Żerań. Tymczasem powstały tu wielkie osiedla, na których mieszka już pewnie z kilkanaście tysięcy osób.

Poszerzona ulica Modlińska pompuje do miasta kilkadziesiąt tysięcy samochodów dziennie. Tramwaj wzdłuż Modlińskiej jest szansą na poprawę warunków dojazdu do centrum dla kilku tysięcy pasażerów na godzinę szczytu, co może przynieść poprawę sytuacji, np. jakości powietrza, dla całego miasta. ,,Uparte niewykorzystywanie tej szansy jest po prostu wyrazem braku wyobraźni władz Warszawy" - powiedziała Agnieszka Nowak.

Autobus, który chce być tramwajem

- Wówczas na Żeraniu było dosłownie kilka starszych osiedli i zabudowa jednorodzinna. Dziś wygląda to zupełnie inaczej: w rejonie Myśliborskiej, Kowalczyka czy Marywilskiej powstają kolejne osiedla i tysiące mieszkań. Tymczasem - pomimo relatywnie niewielkiej odległości od I i II linii metra, komunikacja pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie przy Myśliborskiej, gdzie wielotysięczne osiedla i placówki oświatowe obsługuje jeden najkrótszy autobus 211 - tłumaczy Senko. Brakujący odcinek linii tramwajowej pomiędzy pętlą Żerań FSO i Trasą Mostu Północnego jest bardzo ważny także dla Tarchomina, podobnie jak Żerań obsługiwanego przez linię 509, która jak zwracają uwagę mieszkańcy jest po prostu przeciążona. - Mówi się, że to autobus, który bardzo chciałby być tramwajem - jeździ co 4 minuty, a pomimo to w godzinach szczytu ciężko do niego wsiąść ze względu na przepełnienie - słyszymy.

Chcemy pokazać, że 18 lat na pierwsze studium i nowe, opracowane w 2023 i uwzględniające już nową zabudowę na Żeraniu, to zdecydowanie za długo. Tramwaj wzdłuż Modlińskiej musi przyspieszyć, a wniosek o decyzję środowiskową powinien zostać złożony jak najszybciej - zapowiadają mieszkańcy. Niedawno opisywaliśmy też jakie są losy innych tras tramwajowych po prawej stronie Wisły. Bowiem na komunikację zbiorową w wersji tramwajowej czekają też chociażby mieszkańcy Gocławia czy innej części Białołęki. I też jeszcze poczekają.

Wideo Tadeusz Płużański - Dlaczego warto pielęgnować pamięć o wyklętych