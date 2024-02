Tramwaj na Kasprzaka prawie gotowy. Trasa zostanie otwarta już w przyszłym tygodniu. Będzie sporo zmian komunikacyjnych

Tramwaj na Kasprzaka już we wtorek

Tramwaj na Kasprzaka i zmiany w organizacji ruchu

Tramwaj na Kasprzaka. Jakie linie?

Największe zmiany na Woli zostaną wprowadzone dopiero we wtorek, 5 marca. Tego dnia tramwaje linii 10, 11, 26 i 27 będą jeździły po nowych torach na ulicy Kasprzak a. Planowana częstotliwość to 8 minut w godzinach szczytu i 12 poza nim.

Tramwaje wrócą na Wolską

Jaki będzie tramwaj na Kasprzaka?

Skorzystają z niej m.in. mieszkańcy szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach i okolic ul. Jana Kazimierza. Do metra krótszą trasą dotrą także tramwaje z Bemowa.

Przypomnijmy, że budowa nowej trasy tramwajowej objęła odcinek o długości niemal 3,5 km. Między ulicą Wolską a Skierniewicką zostały wybudowane nowe tory – to łącznie około 2,3 km. Już istniejące na Wolskiej i na Kasprzaka, o długości ok. 1,2 km, zostały przełożone do wykopu. Powstały tu nowe przystanki - przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona. Wszystkie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi w wózkach i seniorów. Dotyczy to także przystanku w wykopie – Reduta Wolska.

Inwestycja obejmuje także zasadzenie niemal stu nowych drzew. Już niebawem pojawi się tam klon pospolity, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy oraz dąb szypułkowy. Ponadto władze miasta deklarują, ze nie zabraknie tu traw ozdobnych i bylin, a także krzewów.