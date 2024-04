Nowe targi śniadaniowe w Warszawie. Wymyślili je mieszkańcy Woli. Tak wyglądało pierwsze spotkanie Redakcja Warszawa

Targi Śniadaniowe na Woli to nowa seria wydarzeń dla mieszkańców Warszawy. Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę 14 kwietnia 2024 roku. W porównaniu do znanych targów z Żoliborza czy Mokotowa, śniadanie na Woli przyciągnęło garstkę zainteresowanych. Nie było tłumów i kolejek. Kolejne spotkania zaplanowano w co drugą niedzielę, aż do końca października.