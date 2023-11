Nowe buspasy w Warszawie. Kiedy i gdzie mogą powstać? Zaskakująca odpowiedź prezydenta Trzaskowskiego

Kiedy i gdzie jest szansa na powstanie nowych buspasów w Warszawie? Wydawało się, że po sukcesie rozwiązania na Puławskiej szybko ich przybędzie. Tak jednak się nie stało. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odpowiada, że miasto będzie je dalej tworzyć, ale decyzje w tej sprawie uzależnia m.in. od... kolejarzy.

Buspasy w Warszawie. Czy będą kolejne?

Nieco ponad miesiąc temu miasto przypomniało o tym, że już od roku istnieje buspas na Puławskiej. To zdecydowanie najdłuższy buspas w mieście. Ciekawe wyliczenia na temat tego jak sprawdza się to rozwiązanie przedstawił stołeczny ratusz. Dziś osoby kierujące się rano w kierunku Warszawy jadą ulicą Puławską ok. 19-21 minut. Wcześniej taka podróż trwała 32-35 minut. W skali miesiąca to – tylko w tym kierunku – blisko 4 godziny i 45 minut zaoszczędzonego czasu, opisuje warszawski magistrat. Czy zatem mieszkańcy w innych rejonach miasta mogliby skorzystać z podobnych możliwości? Zwłaszcza w kontekście polityki miasta, która ma zachęcić do wybierania transportu publicznego zamiast prywatnych aut. Takim krokiem ma być chociażby Strefa Czystego Transportu, a w przyszłości śródmiejska strefa parkowania (droższe ceny z parkowanie w centrum, a także płatne parkowanie w weekendy). Dlatego też zapytałem prezydenta Trzaskowskiego gdzie i kiedy miasto może wyznaczyć nowe buspasy?

- Miasto działa jak naczynia połączone. My w tej chwili będziemy kończyć bardzo wiele naszych inwestycji i remontów - do końca przyszłego roku. Przy okazji będziemy czekali na decyzję dotyczącą linii średnicowej. Nie ma w tym momencie jasnych informacji kiedy kolejarze zaczną rozkopywać nam miasto na pół. To też pytanie czy nowy rząd potwierdzi terminy - tłumaczył prezydent.

Korytarze wysokowydajnego transportu zbiorowego

I oczywiście, tramwaj na Wilanów czy na Kasprzaka usprawnią kolejnym osiedlom czy dzielnicom sprawne dojazdy np. do metra czy do Śródmieścia. Ale słuchając już części związanej z remontem linii średnicowej można się uśmiechnąć pod nosem. Dotyczy on bowiem od lat znanego odcinka od dworca Warszawa Zachodnia do dworca Warszawa Wschodnia. Dlaczego brak jednak wizji tworzenia stałych buspasów w innych częściach miasta? Tymczasowe buspasy tworzy się podczas budowy metra czy tramwaju, żeby na pewnych odcinkach umożliwiać przejazd autobusom lub go usprawnić.

Obecnie w Warszawie funkcjonuje ponad 68,5 km wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej. Szczególnie da się je odczuć na dłuższych odcinkach: buspas na Puławskiej (ul. Pileckiego - granica miasta),

buspas na Trasie Łazienkowskiej (6,7 km na odcinku Ostrobramska - Grójecka oraz 7,2 km na odcinku Szczęśliwicka - Kanał Gocławski),

ciąg ulic Radzymińska – al. „Solidarności” od ul. Krynoliny do gen. W. Andersa (klasyczny buspas do ul. Targowej, dalej torowisko tramwajowo-autobusowe, 7,7km),

buspas na ul. Dolina Służewiecka i al. Sikorskiego (w ciągu ul. Dolina Służewiecka i al. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Nowoursynowską do ul. Jana III Sobieskiego). Nie zawsze sukcesem są wyznaczone krótkie fragmenty. Widać to po opóźnieniach autobusów poruszających się ul. Wołoską i ul. Rzymowskiego, które tylko na krótkim odcinku ul. Wołoskiej dysponują swoim pasem - blokowanym często zresztą przy Rondzie Unii Europejskiej przez samochody skręcające w prawo. Buspas na Trasie Łazienkowskiej w 2009 roku Marcin Obara

Co z ul. Głębocką? Co dalej?

- Będziemy Państwa dokładnie informować, gdy będziemy mieli cały zestaw danych. Będziemy w stanie ocenić, jak będzie wyglądała sytuacja komunikacyjna miasta. Wtedy będziemy państwa informowali o naszych planach dotyczących kolejnych buspasów, które oczywiście będziemy realizować, ale wszystko po kolei - dodawał Rafał Trzaskowski. Przypomniałem jednak, że ponad rok temu obiecano buspas na ul. Głębockiej i św. Wincentego. Informacja o tym widnieje na stronach ZDM czy urzędu miasta. Prezydent nie odniósł się jednak do faktu, że wytyczenie buspasa, ponad rok temu, zapowiadano na 2023 rok.

- Nowego kształtu nabierze ciąg ulic Głębockiej i św. Wincentego od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z ul. L. Kondratowicza. W przyszłym roku wyznaczymy na nim buspas, co będzie oznaczać poszerzenie jezdni. Prace przeprowadzimy razem z deweloperem - firmą Atrium, z którą właśnie podpisaliśmy umowę (...) Szacunkowa wartość prac to niemal 4 mln zł. Inwestor prywatny pokryje około połowy tej kwoty. Rozpoczęcie prac planowane jest na 2023 r - informował ZDM.

Obecnie jednak opóźnienie tłumaczone jest remontem ul. Chodeckiej. Kolejna sprawa, że w lutym tego roku miasto przedstawiło plan stworzenia sieci metra do 2050 roku. W projekcie studium znaleźć mogliśmy też chociażby plany dotyczące nowych linii tramwajowych, a nawet kolejowych (i przystanków). Znalazły się tam też projekty nazywane korytarzami wysokowydajnego transportu zbiorowego. Może się tam znaleźć transport szynowy, ale w wielu przypadkach taniej i szybciej można wyznaczyć właśnie buspasy albo nawet... wyznaczać ulice po których może poruszać się wyłącznie komunikacja miejska i osoby z identyfikatorami mieszkańca - jak na Krakowskim Przedmieściu.

Stworzenie takiej listy (nawet zmienianej czy aktualizowanej) planowanych buspasów czy rozwiązań proautobusowych byłoby być może pionierskie. Mieszkańcy rozmawiają często, że planowano lub planuje się w ich okolicy przebieg linii metra lub linii tramwajowej - może kiedyś podobnie będzie z buspasami? Ponieważ projekt studium trafił ostatecznie do kosza to póki co możemy tylko się zastanawiać. Ale może warto stworzyć taką listę niezależnie od studium? Na liście korytarzy wysokowydajnego transportu zbiorowego w porzuconym projekcie studium znalazły się: ulice: Bonifraterska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, Belwederska na odcinku od ul. Międzyparkowej do ul. J. Gagarina,

aleja Solidarności i Radzymińska na odcinku od placu Wileńskiego do granicy miasta,

ulice: Kijowska, Księcia Ziemowita, Nowo-Ziemowita na odcinku od al. Tysiąclecia do granicy miasta,

ulice: Gilarska, Nowo-Trocka, Unicka, Trocka, Bieżuńska, gen. T. Rozwadowskiego, Rzeczna, obwodnica śródmiejska, Wiatraczna na odcinku od ul. św. Wincentego do ronda Wiatraczna,

al. Stanów Zjednoczonych, al. Armii Ludowej, ulice: Wawelska, Kopińska, ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” i Aleje Jerozolimskie na odcinku od ronda Wiatraczna do Dworca Zachodniego,

ulice: Dźwigowa, Globusowa, Bolesława Chrobrego, Kleszczowa, Łopuszańska, F. Hynka, Sasanki na odcinku od ul. Połczyńskiej do ul. Marynarskiej,

ul. Puławska na odcinku od ul. W. Rzymowskiego do granicy miasta,

al. Krakowska na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta,

ulice: Płowiecka, B. Czecha, Trakt Brzeski na odcinku od ul. Marsa do granicy miasta,

ul. Górczewska na odcinku od rejonu pętli tramwajowej do granicy miasta,

ul. Pułkowa na odcinku od al. gen. M. Wittek do granicy miasta,

ulice: Światowida, Modlińska na odcinku od ul. Trakt Nadwiślański do granicy miasta,

ul. Płochocińska na odcinku od przedłużenia ul. Annopol do granicy miasta,

Trasa Mostu Północnego na odcinku od ul. Trakt Nadwiślański do Trasy Olszynki Grochowskiej.

Wideo DŁ - Remonty Doroty Szelągowskiej w Matce Polce w Łodzi