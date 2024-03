Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy, że miasto jest gotowe do tego, by wystartować z przetargiem na prace przedprojektowe dla czwartek linii metra. Nieco ponad rok temu prezydent Rafał Trzaskowski, prezentując docelową sieć pięciu linii dla stolicy, wspominał o tym, że chciałby, żeby prace toczyły się jednocześnie nad trzecią i czwartą linią.

Warszawa ogłasza przetarg

Metro Warszawskie, będące inwestorem zastępczym, we wtorek 19 marca przekazało do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na prace przedprojektowe dla IV linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową w Warszawie. Według planów prace przedprojektowe linii M4 powinny zakończyć się do 2027 roku.