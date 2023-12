Budowa metra w Warszawie. Trzecia linia powstanie w latach 2027-2030? Na razie nie ma decyzji środowiskowej

Szczegóły dotyczące III linii metra prezydent Warszawy obiecał przekazać "za kilka tygodni", ale wyraził nadzieję, że prace rozpoczną się w 2027 roku. - Chcielibyśmy zacząć prace nad III linią [odcinek Stadion Narodowy - Gocław - przyp.red.] w 2027 roku, a zakończyć w roku 2030 - mówił Trzaskowski. Półtora roku temu prezes metra, Jerzy Lejk, optymistycznie zakładał oddanie ich w latach 2028-2029. W międzyczasie pojawiły się jednak problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji. Cały proces opisujemy tutaj.

Przypomnijmy jednak, że RDOŚ nie chciał wydać decyzji w związku z brakiem raportu o oddziaływaniu na środowisko. Miasto sprzeciwiało się takiemu stanowisku. Uważało, że przygotowanie raportu nie jest niezbędne i skierowało skargę na RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jak tłumaczy nam GDOŚ, inwestor został zobowiązany do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. - Od postanowienia GDOŚ przysługiwała stronom postępowania (w tym Mieście Stołecznemu Warszawa) skarga do WSA w Warszawie, ale żadna ze stron jej nie wniosła - powiedział nam Jakub Troszyński, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.