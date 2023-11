Metro na Karolin. Rafał Trzaskowski wmurował kamień węgielny pod STP Karolin. Tak wygląda plac budowy

Kamień węgielny pod STP wmurowany

Trwa rozbudowa ostatniego odcinka II linii metra do stacji Karolin o długości ok. 4 km. W ramach inwestycji powstają 3 nowe stacje oraz niedostępna dla pasażerów stacja techniczno-postojowa STP Karolin. To właśnie tam we wtorek, 21 listopada, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z radną Aleksandrą Śniegocką-Goździk oraz zastępcą burmistrza Bemowa Jakubem Gręziakiem wmurowali kamień węgielny.