Tramwaj na Wilanów będzie opóźniony. Ile? Trwają prace nad aneksem. Znamy też przyczynę problemów na budowie

Tramwaj na Wilanów będzie opóźniony. 2023 bez oddanych odcinków

Na Gagarina wiosną?

Nieoficjalnie można jednak usłyszeć, że wszyscy liczą na otwarcie wiosną tramwaju na Gagarina przez Goworka i Spacerową. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego to na wakacje można spodziewać się trasy do Błoń Wilanowskich. Niewykluczone, że podobnie jak w przypadku Puławskiej czy oddawania stacji metra nie będą gotowe niektóre ulice. "Gazeta Stołeczna" informuje, że takie prace mogą toczyć się jeszcze nawet w... 2025 roku.

- Wraz z wykonawcą trasy do Wilanowa, Budimeksem pracujemy nad aneksem do umowy. Na razie, póki nie podpiszemy dokumentu, trudno jest mówić o szczegółach. Prace są jednak na ukończeniu, to kwestia niedługiego czasu. Wykonawca tramwaju do Wilnowa – firma Budimex – stopniowo otwiera gotowe już ulice - mówi Dutkiewicz. Wykonawca z kolei nie komentuje całej sytuacji. Do czasu publikacji artykuły nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące aneksu oraz przewidywanych terminów zakończenia prac czy otwierania fragmentów trasy na Wilanów.

Przyczyną przebudowa ciepłociągu

- W cieniu budowy nowych torów na Puławskiej otwartych 4 września, wykonawca tramwaju do Wilanowa – Budimex – zakończył jedną z najważniejszych części inwestycji. Gotowe jest ponad 5 km nowych ciepłociągów - informowały Tramwaje Warszawskie 8 września. Jak wyjaśniano przebudowa podziemnych instalacji, to znaczna część całej inwestycji. Do przebudowy było ponad 30 km rur. To wodociągi, ciepłociągi, rury kanalizacyjne i rury gazowe. To właśnie wszystkie podziemne prace, których było bardzo dużo, powodują opóźnieniu w powstawaniu trasy tramwajowej. To oprócz ciepło ciągu przekładanie wielu rodzajów kabli, światłowodu, gazu czy kanalizacji.