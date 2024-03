Tramwaj na Gagarina poczeka do czerwca. Budimex wciąż pracuje na Spacerowej. Kiedy będzie gotowa cała trasa na Wilanów?

Budowa zakończona, ale tramwaje nie jeżdżą

Po fiasku otwarcia trasy na Gagarina przez Spacerową z końcem 2023 roku, padał termin przełomu marca i kwietnia, ale to także zakończyło się niepowodzeniem. - Wykonawca twardo deklaruje 30 kwietnia oddanie tramwaju do ulicy Gagarina i 31 sierpnia oddanie całego tramwaju do Wilanowa wraz z jezdnią zachodnią - mówił prezes Tramwajów Warszawskich, Wojciech Bartelski, portalowi transport-publiczny.pl jeszcze miesiąc temu. Dzisiaj, jak widać po zapowiedzi prezydenta Trzaskowskiego ten termin jest także nierealny, lub mało realny, by przewieźć pasażerów.

Budimex zapewnia, że prace wre

Jak poinformowały wczoraj Tramwaje Warszawskie wykonawca tramwaju do Wilanowa - Budimex - przekazał, że dokłada wszelkich starań, aby roboty były wykonane w takim stopniu, by w ostatnich dniach kwietnia był możliwy przejazd techniczny tramwaju po ulicy Gagarina. To będzie miało wpływ, kiedy ruszą tramwaje z pasażerami. Kiedy tramwaj z pasażerami do Wilanowa? To prawdopodobnie w pierwszy dniach września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, czyli rok po przywróceniu ruchu na ul. Puławskiej. Jeszcze przed wakacjami miasto zapowiada konsultacje dla Mokotowa dotyczące przyszłego kształtu transportu - po oddaniu linii na Wilanów.