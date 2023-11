Budowa tramwaju na Wilanów. Zmiany na Spacerowej i Gagarina. Początkowo pojadą tam tylko autobusy w dół. Co dalej?

- Taki powód organizacji ruchu jest związany z tym, że korytarz ulicy Sobieskiego i dalej Spacerowej i Goworka obsługuje komunikacją autobusową olbrzymie potoki pasażerskie. Dla przykładu na przystanku Dolna mamy ok. 14-15 tys. wejść do transportu zbiorowego. To jest ilość porównywalna z jedną stacją metra, jak np. Imielin. Poza tym dopóki nie jest otwarta ulica Gagarina to ciężko by było wprowadzać tu ruch autobusowy z ruchem indywidualnym, bo spowodowałoby to zbyt duże natężenie pojazdów - wyjaśnił. Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi zaznaczył, że już dzisiaj na odcinku Belwederskiej pomiędzy Gagarina a Chełmską występują bardzo duże utrudnienia, dlatego też skrzyżowanie Dolna, Chełmska, Belwederska, Sobieskiego jest skrzyżowaniem krytycznym ze wszystkich stron.