Trasa Łazienkowska. Dwa tygodnie utrudnień przy Agrykoli. Będą zwężenia

Trasa Łazienkowska. Wiadukty nad Agrykolą gotowe

Wschodnia Obwodnica Warszawy łapie kolejne opóźnienie. Powstanie tej inwestycji to serial, który dorobił się już wielu sezonów. Mimo zwrotów akcji, wciąż na horyzoncie nie widać ostatniego odcinka.…

Jeszcze potrwają prace na Pradze

Teraz kierowcy muszą jeszcze wytrzymać przebudowę wiaduktów po drugiej stronie Wisły - nad ulicą Paryską. Rozpoczęła się ona w połowie tego roku. Umowa z wykonawcą zawarta została 13 grudnia 2022 r. i przewiduje realizację inwestycji w ciągu 30 miesięcy, z czego pierwsze cztery miesiące to czas przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych. Inwestycja potrwa do połowy 2025 r. Więcej na ten temat przeczytacie poniżej.