Wschodnia Obwodnica Warszawy za szybko nie powstanie. Znamy decyzję sądu. "Kolejne opóźnienia"

Wschodnia Obwodnica Warszawy łapie kolejne opóźnienie. Powstanie tej inwestycji to serial, który dorobił się już wielu sezonów. Mimo zwrotów akcji, wciąż na horyzoncie nie widać ostatniego odcinka. Wydawało się, że zbliżamy się do finału, tymczasem wyrok sądu zafundował nam kolejny "sezon". Najgorzej, że nie wiemy kiedy odbędzie się jego premiera.

Niemal dwadzieścia lat trwa bój o Wschodnią Obwodnicę Warszawy. Do jej ukończenia, a tym samym zamknięcia "ringu" dróg szybkiego ruchu naokoło Warszawy zostało niecałe 14 kilometrów. Problem w tym, że budowa dwóch odcinków: Drewnica – Ząbki (3,6 km) i Ząbki – Zakręt (10,2 km) od lat jest przedmiotem krytyki, protestów, a także decyzji sądowych. Ten "serial" ma właśnie ciąg dalszy. Niestety, nie jest to odcinek finałowy.

Co dalej z obwodnicą Warszawy? Jest wyrok NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) uchylił decyzję GDOŚ, która uchylała decyzję środowiskową wydaną dla odcinka S17 (WOW) Drewnica - Ząbki. Co to tak naprawdę oznacza? W tym przypadku trzeba wrócić do 2015 roku. Wtedy drogowcy zawnioskowali o decyzję środowiskową dla obwodnicy. Dwa lata później decyzją GDOŚ (zwierzchnich regionalnych oddziałów wydających decyzję) wyłączono z postępowania oddział w Warszawie i sprawę przekazano do Białegostoku.

W grudniu 2018 RDOŚ w Białymstoku wydał zgodę środowiskową dla dwóch odcinków S17:

Drewnica – Ząbki (3,6 km)

Ząbki – Zakręt (10,2 km). To jednak dopiero początek. Trzy lata później (!) GDOŚ uchylił te decyzje środowiskowe. Z tym nie zgadzali się drogowcy, który poszli do sądu. W marcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decyzja nie powinna zostać uchylona. Przekazał ją jednak do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wcześniej... poparł decyzję GDOŚ. Teraz ma ponownie rozpatrzyć sprawę. Ale, co istotne, decyzja dotyczy tylko jednego odcinka (Drewnica - Ząbki). W uzasadnieniu czytamy też, że dla sądu nie jest jasne czemu sprawę przeniesiono z Warszawy do Białegostoku. Nie było też zbyt wielu argumentów, by decyzję uchylić.

Co to tak naprawdę oznacza? Sprawa decyzji środowiskowej - która jest kluczowa do rozpoczęcia prac - wciąż jest nierozstrzygnięta. Bez niej drogowcy nie będą mogli ubiegać się np. o pozwolenie na budowę. Oznacza to, że na obwodnicę będzie my czekać latami. W ten sposób wyrok komentuje też GDDKiA.

"Po blisko trzech latach sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu S17 wróciła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). Najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie oznacza kolejne opóźnienia w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy stolicy" - piszą drogowcy. W informacji prasowej dodają, że wstrzymanie budowy "uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy". Czytamy też, że kierowcy zamiast WOW jeżdżą drogami wojewódzkimi: 631, 637, 638 i ulicami Wesołej by dotrzeć węzła Warszawa Wschód.

Obwodnica Warszawy. Fragment krytykowany przez mieszkańców

W tym miejscu musimy wrócić do drugiego z planowanych odcinków: Ząbki – Zakręt (10,2 km). Również nie ma on decyzji środowiskowej, która była rozpatrywana niemal równolegle z pierwszym odcinkiem. W tym przypadku nie ma jednak ostatecznej decyzji NSA. "Dla pozostałego odcinka S17 WOW, Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), rozprawa w WSA miała odbyć się 10 listopada br. Sąd jednak odroczył ją i oczekujemy na wskazanie nowego terminu" - piszą drogowcy.

Odcinek przebiegający przez dzielnicę Wesoła jest jednak krytykowany przez mieszkańców, co niedawno opisywaliśmy. Mieszkańcy nie zgadzają się na fragment przebiegający nasypem przez środek dzielnicy. Domagają się zmiany trasy, by nie było konieczne zburzenie około 20 domów. Opowiadają się za wariantem - wcześniej branym pod uwagę - "wpuszczającym" S17 do tunelu.

Kiedy domknięcie obwodnicy? Nie prędko przez batalię sądową

Obecnie jednak w związku ze skargami na decyzje środowiskowe cały czas nie ma wykonawcy, ani przetargu. W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Trudno nawet spróbować podać orientacyjny termin.

