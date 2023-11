Jak najszybciej poruszać się po Warszawie? Są wyniki testu mobilności. Zaskakujący zwycięzca

Jak najszybciej poruszać się po Warszawie? To miał rozstrzygnąć Wielki Test Mobilności Miejskiej, zorganizowany po raz pierwszy w Warszawie w tym roku przez Arval Service Lease Polska. 20 uczestników, pięć tras, a do wyboru samochód spalinowy i elektryczny, rower oraz komunikacja miejska. Po przeanalizowaniu wyników poznaliśmy zwycięzcę, którym okazał się... rower.

Test mobilności w Warszawie. Którędy się poruszano?

Test przeprowadzono w Warszawie na początku października, na pięciu różnych trasach, z udziałem 20 uczestników, którzy korzystali z różnych środków transportu: samochodów elektrycznych,

samochodów spalinowych,

rowerów

komunikacji miejskiej. Jako punkty startowe wybrano miejsca w peryferyjnych dzielnicach, położone kilkanaście kilometrów od centrum miasta. Stąd codziennie dojeżdżają do biur tysiące mieszkańców. Zawodnicy sami decydowali o tym, jaką drogą dotrą do mety zlokalizowanej przy Placu Teatralnym, czyli w samym centrum Warszawy. Znalezienie miejsca parkingowego było jednym z zadań. Czas mierzony był do zaparkowania, a następnie do dotarcia do mety w pobliskim lokalu.

Z jakich dokładnie punktów ruszali uczestnicy? Poniżej lista: trasa północna - ul. 3 Maja 81, 05-080 Mościska (parking lokalnego supermarketu),

trasa północno-wschodnia - al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Marki (M1),

trasa wschodnia - ul. Marsa 56C, 04-242 Warszawa (parking Leroy Merlin),

trasa południowa - ul. Kuropatwy 41, 05-500 Mysiadło (parking przy sklepach Obi/Selgros),

trasa południowo-zachodnia - Plac Szwedzki 1, 05-090 Janki (Centrum Handlowe Janki). Wielki Test Mobilności Warszawa 2023 Aleksy Witwicki

Jakie czasy przejazdu po Warszawie?

Wyniki czasowe pokazały, że w stolicy nie można wskazać jednego faworyta, jeśli chodzi o najszybszy czas przejazdu w obrębie miasta. Jednak to samochody – zarówno elektryczne, jak i spalinowe – zajęły czołowe pozycje. Test pokazał natomiast, że rower nie zostaje wcale daleko w tyle. Wygrywa on z kolei zdecydowanie z konkurencją jeśli chodzi o emisję spalania (ślad węglowy) oraz koszty przejazdu. Samochody elektryczne, jeśli chodzi o czas, mogą zyskać przewagę dzięki buspasom. Widać to chociażby na trasie z Piaseczna - ulicą Puławską.

Po zsumowaniu punktów uzyskanych przez wszystkie pojazdy na wszystkich trasach, na zdecydowane prowadzenie wysunął się rower, który uzyskał 49 punktów na 60 możliwych, a w kategoriach kosztu dojazdu i emisyjności był naturalnie nie do pobicia. Samochód elektryczny z wynikiem 41/60 uplasował się na drugim miejscu i był liderem w kategorii czasu dojazdu. Trzecia pozycja i wynik 35/60 należy do komunikacji miejskiej, która jest stosunkowo niedroga i nadgania niską emisyjnością przypadającą na pasażera. Auto spalinowe okazało się drugim najszybszym, ale i najdroższym i najbardziej emisyjnym środkiem transportu w mieście z punktacją 27/60. Wielki Test Mobilności Warszawa 2023 Arval

Testowaliśmy auto elektryczne

My braliśmy udział w teście jadąc trasą wschodnią samochodem elektrycznym (Jaguar iPace). Na trasie czekał na nas buspas, ale nawigacja pokazywała korki i stłuczki, które ominęliśmy jadąc mniejszymi ulicami Saskiej Kępy i Mostem Świętokrzyskim. Oba samochody pokonały zbliżony dystans, w niemal identycznym czasie, przy czym elektryk blisko trzy razy taniej niż auto spalinowe.

Zakorkowane miasto nie było przeszkodą dla rowerzysty, który na długich odcinkach mógł przemieszczać się dobrej jakości ścieżkami rowerowymi i do celu dotarł zaledwie minutę później niż kierowcy obu samochodów. My do centrum dojechaliśmy szybciej, ale znalezienie miejsca, zostawienie auta i dojście do lokalu sprawiło, że czas dojazdu "brutto" był niemal identyczny. Co ciekawe, jak pokazują powyższe wyniki na naszej trasie samochód elektryczny wyemitował niemal tyle samo CO2 co spalinowy. Jednak mniej na osobę, ponieważ w naszym wypadku podróżował też fotograf, którego zabrakło w drugim pojeździe. Wyraźnie niższa jest cena przejazdu na tej trasie. Wielki Test Mobilności Warszawa 2023 Arval

Jakie są koszty podróżowania po Warszawie?

Na podstawie danych zebranych w teście, dotyczących pokonanej odległości na poszczególnych trasach, oszacowano roczne koszty przejazdów dla każdej z tras. Przyjęto, że przejazdy odbywają się w dwie strony – z domu do pracy i z pracy do domu – każdego dnia roboczego roku (średnio 250 dni w roku). Na naszej trasie koszty przejazdu przypadku "elektryka" (6 750 km rocznie) są nieco wyższe niż na innych trasach, z uwagi na rodzaj pojazdu i dość wysokie zużycie energii (21 kWh/100). W rezultacie koszty przejazdu do pracy i z powrotem elektrykiem wyniosą 1 219 zł, jednak na tej samej trasie samochód spalinowy (6 500 km rocznie) wymaga wydatków w wysokości 3 115 zł. Wielki Test Mobilności Warszawa 2023 Aleksy Witwicki W przypadku roweru oczywiście 0 zł, a komunikacja miejska (zakładamy bilety kwartalne, organizatorzy przyjmowali miesięczne) 1120 zł. W przypadku aut doliczać można jeszcze kwoty serwisowania auta (podobnie z rowerem), czy w przypadku samochodów spalinowych parkowania w SPPN. Z kolei w samochodzie elektrycznym należy pamiętać o dość wysokim "koszcie wejścia", czyli zakupu auta, które nadal jest poza zasięgiem wielu osób. Poniżej zdjęcie lokalizacja naszego miejsca startowego.

