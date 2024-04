Dokument z 2021 roku i decyzja sprzed kilku dni?

Dokument, którego pełna nazwa to „Koncepcja zagospodarowania lotniska Chopina — inwestycje przewidziane w Planie Generalnym 2021–2040”, i ma być związany z wstrzymaniem wydawania decyzji WZ w Warszawie udostępnił na swoim profilu w serwisie X Jarosław Hirny-Budka, radny gminy Michałowice. Plan uwzględnia projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i przeniesienie tam ruchu lotniczego, ale wskazuje nadal rok 2027 - jako możliwy dla początku obsługi na nowym lotnisku. Dziś już wiemy, że to niemożliwe. - Przewidywany wzrost liczby obsługiwanych pasażerów w godzinie szczytowej może implikować potrzebę rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina. Jednak decyzje o realizacji inwestycji muszą być poprzedzone analizą funkcjonalno-ekonomiczną biorącą m.in. termin uruchomienia CPK - czytamy w dokumencie.

Zmiany na lotnisku, ale raczej bez rozbudowy

Wiele zmian jest ograniczonych przez obecnie obowiązująca decyzję środowiskową dla lotniska. Jeszcze przed tekstem "Gazety Stołecznej" dotyczącym wstrzymania "wuzetek" przez niektóre dzielnice, interpelację w sprawie ewentualnej rozbudowy lotniska im. Fryderyka Chopina i Planu Generalnego złożyła posłanka Paulina Matysiak. Pyta Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej m.in. o to czy prowadzone są prace koncepcyjne lub projektowe dotyczące rozbudowy Lotniska Chopina, a jeżeli tak to na jakim są etapie? Ponadto zapytała czy prowadzone są prace lub analizy związane ze zmianą limitów środowiskowych określających maksymalne liczby operacji lotniczych dla Lotniska Chopina lub dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin? To zazwyczaj długi proces, który mógłby spowodować także zwiększenie hałasu w niektórych dzielnicach, a co za tym idzie, konieczność wypłaty odszkodowań mieszkańcom.