Dojazd do CPK z Warszawy. Jak mogą zmienić się czasy dojazdu na lotnisko dla mieszkańców stolicy?

Nowe lotnisko dla Warszawy. Jak zmienią się czasy dojazdu dla mieszkańców?

Pod koniec grudnia zeszłego roku spółka CPK pochwaliła się, że podpisała drugi z trzech kontraktów na roboty budowlane dla swojego najbardziej zaawansowanego projektu kolejowego. Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej od września tego roku trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). Teraz pojawiła się informacja o wydaniu kompletu decyzji środowiskowych dla całej linii kolejowej z Warszawy do Łodzi. Jeśli prace nie zostaną wstrzymane to będzie pierwsza polska linia Kolei Dużych Prędkości.

Poniżej znajdziecie wykresy i mapy porównujące czasy przejazdu

Jak nie trudno się domyśleć wydłuży się czas dojazdu dla mieszkańców dziś sąsiadujących z lotniskiem. Czas dojazdu będzie niemal identyczny dla mieszkańców dzielnic północnych dojeżdżających samochodami. Czas dojazdu komunikacją dla mieszkańców centrum Warszawy oraz turystów również będzie taki sam. To oznacza, że utrzymywanie lotniska na Okęciu dla turystów czy ze względów biznesowych może być pozbawione sensu. Zwłaszcza, że jak tłumaczył nam dr. Łukasz Drozda: Tereny po lotnisku na Okęciu należałoby wykorzystać do zbudowania mieszkań komunalnych. Więcej na ten temat poniżej.

Samochodem dłużej, ale przewagą kolej

W skali całego miasta średni wzrost czasu dojazdu na lotnisko wyniesie około 12 minut. Punktem wyjścia jest jednak rozmowa o kolei i transporcie zbiorowym bowiem to właśnie ma być mocna strona Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak deklaruje spółka odpowiedzialna za inwestycje, pociągi ze stacji Warszawa Centralna mają dojechać co CPK w 15 minut. Takie dane przyjęto też w analizie. Niezwykle istotne będzie czy deklarowanych czasów uda się dotrzymać, a także częstotliwość połączeń na lotnisko.

Poprawa do CPK względem Modlina

Jeśli nie CPK to rozbudowa lotniska w Modlinie i stworzenie duoportu z portem lotniczym na Okęciu. Już teraz apeluje o to prezes Ryanaira, o czym pisaliśmy tutaj. To oznaczałoby, że wszystkie loty czarterowe oraz linie low-cost zostałyby przeniesione do Modlina. Innymi słowy, przeciętny mieszkaniec Warszawy latałby na wakacje nie jak dotąd z lotniska im. Fryderyka Chopina, ale z Modlina. Dla większości warszawiaków oznaczałoby to jeszcze dłuższy czas dojazdu niż do CPK wskazuje Kubajek. W szczególności na pomyśle duo-portu stracą mieszkańcy dzielnic południowych oraz zachodnich.