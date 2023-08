Kolej Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi. Kilometry tuneli i przejazd w 45 minut. Kiedy pasażerowie skorzystają z takich połączeń?

Kolej Dużych Prędkości ma odmienić podróżowanie po Polsce. Oczywiście w pierwszej kolejności przyspieszyć, ale też jeszcze bardziej spopularyzować kolej. Z Warszawy do Łodzi pojedziemy w 45 minut - według planów CPK. To odcinek interesujący, bo jak zapewnia spółka najbardziej zaawansowany, ale też skomplikowany, bo z dwoma tunelami. Sprawdzamy zatem szczegóły inwestycji związanej z budową tuneli na tej trasie, a także jak ma wyglądać przejazd, gdzie trwają już prace i kiedy trasa będzie przejezdna.

O inwestycjach kolejowych w ramach CPK rozmawialiśmy podczas Kongresu Rozwoju Kolei w Radosławem Kantakiem, członkiem zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych. Całą rozmowę, można zobaczyć tutaj. Odcinek z Warszawy do Łodzi będą przede wszystkich charakteryzować dwa tunele. To na nich się dzisiaj skupimy. Także dlatego, że to odcinek najbardziej zaawansowany. Mówimy już o bardzo konkretnych terminach. - Harmonogram jest niełatwy i wymagający, ale dotychczasowe prace przygotowawcze i projektowe przebiegają zgodnie z planem – zapewnia Konrad Majszyk, rzecznik CPK. Popatrzmy na szczegóły.

Decyzja środowiskowa z... 2012 roku

Zarówno po stronie warszawskiej i łódzkiej, ze względu na bardzo duże zurbanizowanie, Kolej Dużych Prędkości będzie zaczynać się tunelem. Ten w Łodzi będzie najdłuższym obiektem tunelowym budowanym jednym odcinkiem. - Planujemy, że prace budowlane dla tunelu dalekobieżnego w Łodzi ruszą w tym roku. Jest to najbardziej zaawansowana część Programu Kolejowego CPK. Dla tunelu dysponujemy projektem budowlanym, decyzją środowiskową i decyzjami lokalizacyjnymi. Toczą się przetargi na wykonawców robót - słyszymy od rzecznika prasowego CPK. Jak tłumaczy wszystko dlatego, że wykorzystano założenia decyzji środowiskowej z 2012 r., której beneficjentami były PKP Polskie Linie Kolejowe i miasto Łódź. Wówczas pierwszy raz przymierzano się do budowy tzw. igreka KDP.

Trzy etapy budowania tunelu w Łodzi

Fakt, że to najbardziej zaawansowana inwestycja w programie kolejowym wynika właśnie z korzystania ze wspomnianej dokumentacji sprzed dekady. Budowę ponad 4 km tunelu w Łodzi podzielono na trzy etapy. W ramach pierwszego zostaną wykonane prace przygotowawcze przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury. Bezpośrednio pod ŁDK – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna będzie zaczynał się tunel. Etap drugi to budowa komór dla automatycznej tarczy drążącej TBM. Komora startowa będzie zlokalizowana na południowy zachód od stacji Łódź Kaliska (w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14). Komora wydobywcza znajdzie się w pobliżu stacji Łódź Fabryczna i ŁDK. materiały prasowe CPK Trzeci etap to już drążenie tunelu przy pomocy tarcz TBM (takich jak budują warszawskie metro czy łódzką “średnicę”). Zakończenie wszystkich prac związanych z budową tunelu KDP w Łodzi planowane na rok 2027, czyli przed uruchomieniem pierwszego etapu lotniska CPK. Tunel CPK w Łodzi to obecnie najbardziej zaawansowana inwestycja CPK. Zakończenie prac na większości trasy z Łodzi do Warszawy planowane jest pod koniec 2027 roku, jak dodaje Radosław Kantak trzeba uwzględnić certyfikację, która przesunie oddanie trasy do ruchu na rok 2028. Czemu większości? Bo jest jeszcze jeden tunel.

Tunel też w Warszawie - jeszcze dłuższy

W Warszawie tunel przejdzie od obecnie remontowanego przez PKP PLK dworca Warszawa Zachodnia pod Odolanami. Ma mieć ponad 9 kilometrów i będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.- Projektowanie tego odcinka jest już zaawansowane, przy czym w przypadku tunelu na zachód od Warszawy Zachodniej dopuszczamy etapowanie, tzn. że podziemny przejazd zostanie otwarty już po otwarciu pierwszego etapu lotniska - tłumaczy Majszyk.

Pytanie w takim razie, jak miałoby to działać, jak obsługiwać Kolei Dużych Prędkości przed uruchomieniem tunelu od strony Warszawy? Lub w przypadku oddawania go w różnych etapach. W takim wariancie w momencie uruchomienia lotniska pasażerowie mają wyjeżdżać z Warszawy istniejącą linią kolejową nr 1 (LK1), która w rejonie Pruszkowa zostanie połączona z linią KDP prowadzącą w kierunku lotniska i Łodzi. CPK zdaje sobie sprawę, że tunele kolejowe to najbardziej kosztowne i czasochłonne w realizacji elementy tego połączenia. Jednakże wyjaśnia, że opcja etapowania ma rozłożyć koszty inwestycji w czasie, ale także uniknąć ewentualnych opóźnień. Po ukończeniu wszystkich elementów pociągi mają osiągnąć czas 45 minut przejazdu między Łodzią a Warszawą. materiały prasowe CPK

Dofinansowanie unijne

Jak zapewniają nas przedstawiciele CPK inwestycje kolejowe realizowane w ramach tego projektu w 100 proc. wpisują się w unijne plany i strategie transportowe. Linia „igrek” ma mieć strategiczne znaczenie w planach rozwoju infrastruktury transportowej całej UE. W 2021 roku spółka CPK pozyskała w ramach unijnego instrumentu CEF ok. 110 mln zł (ponad 24 mln euro) na wykonanie projektu budowlanego tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi i dla studiów wykonalności dla odcinka „igreka”: Warszawa - Łódź - Poznań. W czerwcu 2023 roku Komisja Europejska przyznała CPK 290 mln zł (ponad 64 mln euro) na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla linii Warszawa - Łódź, niezbędnej do rozpoczęcia budowy jej dwóch odcinków: od Warszawy Zachodniej do skrzyżowania z linią kolejową nr 11 na obszarze planowanego węzła CPK oraz od skrzyżowania z LK11 do stacji kolejowej Łódź Niciarniana.