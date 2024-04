Rampa kolejowa ze stacji Warszawa Falenica w rejestrze zabytków. "Świadectwo historii zagłady polskich Żydów" Alicja Glinianowicz

Rampa kolejowa, znajdująca się na stacji Warszawa Falenica, trafiła do rejestru zabytków.

Rampa kolejowa, znajdująca się na stacji Warszawa Falenica, trafiła do rejestru zabytków. Jak tłumaczy biuro Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to ze względu na wartości historyczne i naukowe obiektu. Konstrukcja ma stanowić materialne świadectwo oraz wyznacznik położenia dawnego placu załadunkowego przy bocznicy kolejowej nazwanego „Umschlagplatz”. Było to miejsce bezpośrednio związane z realizowaną przez Niemców akcją deportacji ok. 8000 Żydów.